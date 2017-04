Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ausscheiden? Das würde wirtschaftlichen Stillstand bedeuten

Interessant ist auch ein Vergleich des Kaderwerts mit dem Gehaltsniveau, weil dies zeigt, wie effizient ein Fußballklub sein Geld für die Spieler einsetzt, um Wertsteigerungen zu erzielen. Die Dortmunder und die Monegassen zahlen relativ ähnlich hohe Gehälter. Am effizientesten schneidet hier jedoch Atlético Madrid ab, am schlechtesten Leicester City.

Fazit: Gemessen an den finanziellen Daten ist Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen AS Monaco der große Favorit. Sollte es den Dortmundern gelingen, tatsächlich ins Halbfinale vorzudringen, dann wäre dies allein schon ein Riesenschritt zum nächst höheren Level im Fußball. Denn sportliche Erfolge generieren noch höheres Interesse – was neue Geldströme im Fußball fast automatisch mit sich bringt.

Erfolgreiche Fußballklubs ziehen neue Werbepartner geradezu magisch an. Wenn dann neues Geld in den Verein fließt, kann dies wiederum in bessere Spieler investiert werden. Womit sich die sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten erneut vergrößern. Ein Ausscheiden dagegen wäre zwar im Viertelfinale nicht tragisch, würde aber wirtschaftlich eher Stillstand bedeuten.

Borussia Dortmund und der AS Monaco im Vergleich

Operatives Ergebnis

Die Berater von KPMG bilanzieren in ihrer Studie über die Top 8 der Champions League: „Finanzielle Kraft ist nicht die einzige Variable im Spiel. Die Teilnahme an der Champions League ist jedoch für Klubs wie Borussia Dortmund und AS Monaco ganz klar entscheidend, um gegenüber den Powerhäusern im europäischen Fußball wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Klar, damit sind Real Madrid, Barcelona und Bayern München gemeint. Alle drei haben – wirtschaftlich betrachtet – ein Niveau erreicht, an das die anderen fünf in den nächsten Jahren kaum herankommen dürften. Mit sportlichen Erfolgen haben sie allerdings zumindest eine Chance, den gewaltigen Abstand ein wenig zu verkürzen.