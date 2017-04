 Frust über Champions-League-Aus: Bayern-Spieler attackieren Schiedsrichter in dessen Kabine

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gelb-rote Karte für Arturo Vidal Vor allem an dem streitbaren Platzverweis gegen den Chilenen entzündete sich die Wut der Bayern. (Foto: Reuters)

MadridNach dem Champions-League-Aus des FC Bayern München bei Real Madrid haben mehrerer Bayern-Akteure Schiedsrichter Viktor Kassai offenbar bis in dessen Kabine verfolgt und dort heftig beschimpft. Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer spanischer Medien habe letztlich die Stadion-Polizei einschreiten müssen um die Bayern-Profis Robert Lewandowski, Arturo Vidal und Thiago zu beruhigen.

Die Zeitung „Marca“ berichtete, bereits im Tunnel seien nach dem Abpfiff laute und wütende Schreie zu hören gewesen. Einige Spieler hatten Kassai aufgelauert und ihn „auf jede mögliche Art beleidigt“, wie das Blatt schrieb.

Carlo Ancelotti und sein Team hatten sich besonders über die Gelb-Rote Karte für Vidal in der 84. Minute sowie zwei umstrittene Treffer aus Abseitsposition von Cristiano Ronaldo geärgert. Real Madrid hatte das Spiel in der Verlängerung mit 4:2 gewonnen und war damit ins Halbfinale eingezogen. Vor allem der umstrittener Platzverweis des Ungarn Kassai war mitentscheidend für das Viertelfinal-Aus des FC Bayern.

Vidal machte seinem Unmut nach dem Spiel auch im Interview Luft: „Wenn zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen, darf der Schiedsrichter nicht der Clown sein, der das Spiel zur Show macht und Real den Vorzug gibt“, schimpfte der Chilene.

Und einmal in Rage war der Mittelfeldspieler nicht mehr aufzuhalten. „Es ist furchtbar, furchtbar. Man könnte sich umbringen“, klagte Vidal in der Nacht auf Mittwoch. Der ungarische Schiedsrichter hatte den Südamerikaner in der 84. Spielminute wegen der zweiten Gelben Karte des Platzes verwiesen.

Danach rettete der deutsche Meister sich zwar mit 2:1 in die Verlängerung, kassierte dann aber drei Tore und schied aus. Im Hinspiel (1:2) hatte Vidal Bayerns einziges Tor erzielt und einen Elfmeter verschossen.

„Als wir 2:1 führten, hatten sie Angst“, sagte Vidal nach dem Rückspiel über die Madrilenen. „Aber dann fing der Schiedsrichter mit seiner Show an, und mit einem Mann weniger ist es sehr schwer.“ Der Nationalspieler warf Kassai vor, Bayern den Sieg gestohlen zu haben. „Dieser Raub darf in der Champions League nicht durchgehen.“

Bayern-Trainer Ancelotti selbst soll sich laut „Marca“ erbost bei UEFA-Funktionären beschwert haben. Von Seiten der UEFA und des FC Bayern gab es zunächst keine Stellungnahmen zu den Vorkommnissen.