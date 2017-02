Hoeneß hat ein Herz für die Schwachen

Uli Hoeneß profitiert von dieser Haltung – beim FC Bayern sowieso, aber auch in der gesamten Bundesliga. Nahezu alle wichtigen Akteure im deutschen Fußball haben es begrüßt, dass er beim FC Bayern wieder mitmischt. Ihnen hat vermutlich unter dem neuen Management zweierlei gefehlt: Mitgefühl für die Schwachen und der berühmte Blick über den Tellerrand.

Wie kein anderer im deutschen Fußball hat Uli Hoeneß sich für Personen und Vereine eingesetzt, die in Not geraten sind. Als Fußballweltmeister von 1974 hat er zudem immer die Weiterentwicklung des deutschen Fußballs in sein Denken und Handeln einbezogen. Nach dem Motto: Nur wenn die Konkurrenz des FC Bayern ebenfalls stark ist, hilft das am Ende seinem Klub und allen anderen.

Ein Beispiel: Als Hoeneß weg vom Fenster war, hat ein Spanier als Trainer den FC Bayern arg umgekrempelt. Aus dem Verein mit den in der Regel meisten deutschen Nationalspielern wurde eine Multi-Kulti-Truppe – mit Legionären aus der ganzen Welt. Kaum ist Hoeneß zurück, verpflichtet der FC Bayern für diese Saison Weltmeister Mats Hummels und ab 2017/18 zwei Nationalspieler von Hoffenheim, Niklas Süle und Sebastian Rudy. Zufall?

Schon immer war es der Anspruch der Münchner, die besten deutschen Fußballer in den eigenen Reihen zu haben. Systematisch wird dafür die heimische Konkurrenz gescannt – manchmal sehr zu deren Ärger. Unter dem Spanier Guardiola war diese Idee in den Hintergrund getreten. Unter dem bayerischen Paten der Bundesliga lebt sie wieder auf.

Die Konkurrenten der Bayern sind sicherlich durch die beiden Transfers gewarnt. Doch sie wissen auf der anderen Seite auch, was sie an Uli haben. Kein Fußballmanager in Deutschland hat solch eine überzeugende Lebensleistung aufzuweisen wie Hoeneß. Die aktuelle Ausnahmestellung des FC Bayern – sportlich wie wirtschaftlich – ist vor allem sein Verdienst.

Und national? Ohne die zahlreichen Bayern-Spieler wäre Deutschland weder 1974, 1990 noch 2014 Weltmeister geworden. Das hat keiner vergessen. Überdies ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein Steuersünder, der ausreichend gebüßt und wieder gut gemacht hat, nicht wieder in alte Funktionen zurück soll. Vor allem dann, wenn es nahezu alle wollen, die das zu bestimmen haben.