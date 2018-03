 Fußball 2.Bundesliga: Burghausen und Trainer Schupp gehen getrennte Wege

Zweitligist Wacker Burghausen wird sich wohl nach einem neuen Trainer umschauen müssen. Der Klub hat sich am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von Markus Schupp und Co-Trainer Karl-Heinz Emig getrennt.

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Wacker Burghausen hat am Donnerstag die Notbremse gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Schupp und Co-Trainer Karl-Heinz Emig getrennt. Das teilte der Klub auf seiner Internetseite mit.

"Vorstand, Geschäftsführer und Manager haben sich darauf verständigt, das Trainer-Team vorläufig zu beurlauben. Die mit 20 Punkten angestrebte Zielmarke zur Winterpause kann nach dem 1:1 gegen Rot-Weiß Essen nicht mehr erreicht werden", hieß es auf der Webseite. Das habe den Verein "zum Handeln veranlasst".

"Wir sehen im Moment keinen Aufwärtstrend, wo wir sagen können, die spielerische Entwicklung wird so sein, dass wir uns in absehbarer Zeit auf einen sicheren Platz retten können", sagte Wacker-Geschäftsführer Wolfgang Grellner im DSF. Allerdings sollte der Klub nicht "mit den 16 Punkten auf dem Konto jetzt in Panik verfallen".

Einen Nachfolger für den früheren Bundesliga-Profi Schupp (351 Spiele für den 1. FC Kaiserslautern, Wattenscheid 09, Bayern München, Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV) gibt es noch nicht. Für das Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag beim SC in Paderborn und im Achtelfinale des DFB-Pokals am 20. Dezember gegen Kickers Offenbach übernimmt U19-Coach Fred Arbinger die Betreuung der Mannschaft. Unterstützt wird er von U23-Trainer Wolfgang Riedl.

Schupps Entlassung ist die sechste in der laufenden Zweitliga-Saison. Zuvor hatten Jos Luhukay (Rücktritt in Paderborn), Michael Krüger (Braunschweig), Uwe Neuhaus (Essen), Hanspeter Latour (Köln) und Djuradj Vasic (Braunschweig) ihre Jobs verloren. Der SC Freiburg gab am Donnerstag bekannt, dass Volker Finke im Sommer 2007 nach 16 Jahren den Klub verlassen wird.

