 Fußball 2.Bundesliga: Herzig und Popova im Alemannia-Kader

Nico Herzig hat den Belastungstest im Trikot der U23-Auswahl von Alemannia Aachen bestanden und steht beim Zweitliga-Gastspiel bei der TuS Koblenz wieder im Kader von Alemannia Aachen. Ebenfalls dabei ist Faton Popova.

Alemannia Aachen kann für das Zweitliga-Gastspiel am Freitag (18.00 Uhr/live bei Premiere) bei der TuS Koblenz wieder mit Nico Herzig planen. Der Abwehrspieler, der am vergangenen Spieltag gegen den FC St. Pauli (2:2) lediglich zu einem Kurzeinsatz gekommen war, bestand am Dienstag beim 2:0-Erfolg der Aachener U23 gegen die Reserve des 1. FC Köln den ersten echten Belastungstest. Herzig hatten seit längerer Zeit Probleme am Mittelfuß geplagt.

Ebenfalls im Kader für das Koblenz-Spiel steht Faton Popova. Der Mittelfeldspieler, der gegen die Kölner beide Treffer erzielte, hatte der Alemannia mit einem Kreuzbandriss lange gefehlt.

