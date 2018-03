 Fußball Bundesliga: Bayer holt sich die Tabellenführung zurück

Bayer Leverkusen hat zum Auftakt des elften Bundesliga-Spieltags den VfL Wolfsburg 2:0 (0:0) besiegt. Tranquillo Barnetta und Stefan Kießling waren dabei für Bayer erfolgreich.

Bayers Simon Rolfes (l.) im Zweikampf mit Edin Dzeko. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Bayer Leverkusen hat eine perfekte Woche mit dem Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga gekrönt. Die Elf von Trainer Bruno Labbadia besiegte zum Auftakt des 11. Spieltags den VfL Wolfsburg 2:0 (0:0) und zog mit dem dritten Sieg in einer Woche und nun 24 Punkten zumindest für einen Tag an Aufsteiger 1 899 Hoffenheim (22) vorbei. Die Wolfsburger, die weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten, liegen dagegen mit 16 Zählern weiter nur auf einem Mittelfeldrang.

Magath lobt Leverkusen

"Wir haben immer daran geglaubt, dieses Spiel noch zu gewinnen", sagte Labbadia: "Wir haben Geduld bewiesen und uns vom Publikum nicht zu sehr nach vorne treiben lassen." Auch VfL-Coach Felix Magath lobte Bayer. "Leverkusen hat eine starke Leistung geboten", sagte Magath: "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gestanden, aber selbst keine Gegenangriffe gestartet. Leverkusen scheint uns nicht zu liegen."

Tranquillo Barnetta (57.) und Stefan Kießling (65.) machten vor 22 000 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Leverkusener Bayarena den achten Saisonsieg der Werkself perfekt. Damit warten die Wolfsburger auch nach ihrem zwölften Gastspiel in Leverkusen auf einen Sieg. Edin Dzeko setzte in der Nachspielzeit einen Kopfball an den Pfosten.

57 Minuten rannten die Rheinländer vergeblich gegen das Wolfsburger Abwehrbollwerk an. Gegen die dicht gestaffelte Hintermannschaft des VfL war vor allem in der ersten Halbzeit kaum ein Durchkommen, bei den wenigen Torchancen war der Schweizer Keeper Diego Benaglio zur Stelle.

Es dauerte bis zur 32. Minute, ehe Bayer zur ersten Torchance kam. Bei einem Schuss von Patrick Helmes parierte aber Benaglio, genauso wie eine Minute später bei einem Kopfball von Henrique. Die größte Chance hatte im ersten Durchgang aber Nationalspieler Simon Rolfes, der die Wolfsburger Nummer eins mit einem 12-Meter-Schuss zu einer Parade zwang (36.).

Wolfsburg lauerte dagegen nur auf Konter, war dabei aber nicht ungefährlich. So musste Bayer-Verteidiger Gonzalo Castro bei einem Schuss des Brasilianers Grafite in höchster Not klären (26.). Sieben Minuten später war es Henrique, der gerade noch die nächste Torchance der Gäste verhinderte.

Barnetta bricht den Bann

Im zweiten Durchgang drückte Leverkusen dann aufs Tempo und erspielte sich zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. So scheiterten zweimal Kießling (50., 55.) und Arturo Vidal (52.) aus aussichtsreicher Position. In der 57. Minute war es dann aber doch passiert. Barnetta, der nach auskurierter Verletztung für seinen Landsmann Pirmin Schwegler in die Startelf zurückkehrte, setzte einen 18-Meter-Schuss in die Maschen des Wolfsburger Tores.

Acht Minuten später war Barnetta auch am zweiten Leverkusener Tor beteiligt. Nach einer Ecke des Schweizers erzielte Kießling per Kopf sein viertes Saisontor.

