 Fußball Bundesliga: Gekas auf Leihbasis zu Schlusslicht Hertha

Theofanis Gekas von Bayer Leverkusen wird im Winter auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Tabellenletzten Hertha BSC Berlin wechseln. Zudem erhalten die Berliner eine Kaufoption.

Soll Hertha aus dem Keller schießen: Theofanis Gekas. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Hertha BSC Berlin hat den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Theofanis Gekas als ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Der griechische Nationalstürmer wird ab Januar vom Tabellenführer Bayer Leverkusen bis zum Saisonende ausgeliehen. Sollte Liga-Schlusslicht Hertha den Klassenerhalt schaffen, würde sich der Vertrag des 29-Jährigen beim Hauptstadtklub um weitere zwei Jahre verlängern. Über die finanziellen Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir können verkünden, dass wir mit Gekas und Leverkusen Einigkeit erzielt haben. Er wird zum Trainingsauftakt am 3. Januar bei uns aufschlagen", sagte Hertha-Manager Michael Preetz am Donnerstag, einen Tag nach dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League. "Ich freue mich sehr. Es war nicht einfach, Gekas nach Berlin zu holen. Auch andere Vereine wussten von seinen Stärken", sagte Trainer Friedhelm Funkel.

Bei Bayer nur auf der Bank

Gekas wurde in der Saison 2006/2 007 beim VfL Bochum mit 20 Treffern Torschützenkönig. Danach wechselte er zu Bayer, wo er in 50 Spielen bislang 13 Tore erzielte, zuletzt aber nur auf der Bank saß. Dafür zeigte sich der Angreifer, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2011 besitzt, im Trikot der griechischen Nationalmannschaft unter dem deutschen Trainer Otto Rehhagel in Bestform. Mit zehn Treffern war er in der WM-Qualifikation der erfolgreichste Torschütze Europas.

Gekas selbst sieht in der Hertha-Mannschaft viel Potenzial. "Meines Erachtens spiegelt der Tabellenstand nicht das eigentliche Leistungsniveau der Mannschaft wider", sagte der Grieche. Er wolle nicht vollmundig 30 Tore ankündigen. Sein Ziel sei der Klassenerhalt mit Hertha.

Gleichzeitig gaben die Berliner die Trennung von Mittelfeldspieler Bryan Arguez bekannt. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner wurde in beiderseitigem Einvernehmen zum Jahresende aufgelöst. Arguez spielte seit Januar 2008 in Berlin, konnte sich aber nicht durchsetzen.

