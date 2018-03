 Fußball Bundesliga: Hannover und Aachen mit Testsiegen, Aue patzt

Bundesligist Hannover 96 hat ein Testspiel beim OSV Hannover mit 6:0 gewonnen. Alemannia Aachen besiegte die Bundeswehr-Nationalmannschaft mit 4:0, während Erzgebirge Aue bei VfB Germania Halberstadt mit 0:1 verlor.

Mit einem klaren 6:0 (3:0)-Testspielsieg beim Lokalrivalen OSV Hannover hat Bundesligist Hannover 96 Selbstvertrauen für das am Samstag anstehende Duell (15.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg gesammelt. Vor 1 800 Zuschauern erzielten Szabolcs Huszti (3), Vahid Hashemian (2) und Arnold Bruggink die Tore gegen den Bezirksligisten.

Absteiger Alemannia Aachen hat derweil ein Testspiel gegen die Bundeswehr-Nationalmannschaft mit 4:0 (1:0) gewonnen. Vor 1 600 Zuschauern im Sportpark am See in Eschweiler-Dürwiß erzielten Marius Ebbers (13.), Patrick Milchraum (52.), Jerome Polenz (69.) und Todor Kolev (85.) Minute die Treffer für die Schwarz-Gelben. In der Auswahl der Bundeswehr kamen die Bayern-Profis Andreas Ottl und Christian Lell über 90 Minuten zum Einsatz.

Ligakonkurrent FC Erzgebirge Aue hat dagegen ein Freundschaftsspiel beim VfB Germania Halberstadt 0:1 (0:0) verloren. Vor rund 500 Zuschauern war Mario Hosenthien in der 80. Spielminute für den Oberligisten erfolgreich.

© SID