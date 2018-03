 Fußball Bundesliga: Hoffenheimer Zuschauer-Boom hält an

Der Fan-Ansturm bei Aufsteiger 1 899 Hoffenheim reißt nicht ab: Die Heimspiele gegen Stuttgart, Dortmund und Frankfurt sind allesamt ausverkauft.

Hoffenheimer Heimspiele weiter ausverkauft. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Bei Aufsteiger 1 899 Hoffenheim hält der Fan-Ansturm an. Auch die beiden Heimspiele gegen Borussia Dortmund (21. September) und Eintracht Frankfurt (4. Oktober) sind bereits ausverkauft. Schon zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) blieben die Kassenhäuschen in Mannheim geschlossen, und auch für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag gibt es keine Karten mehr. Hoffenheim trägt derzeit seine Heimspiele im 26 300 Zuschauer fassenden Stadion in Mannheim aus.

