 Fußball Bundesliga: Roland Virkus neuer Nachwuchsdirektor in Gladbach

Roland Virkus ist bei Borussia Mönchengladbach der Nachfolger von Max Eberl. Der 41-Jährige übernimmt bei dem Bundesligisten den Posten des Nachwuchsdirektors.

Virkus folgt in Gladbach auf Eberl. Foto: Borussia Mönchengladbach (Foto: SID)

Borussia Mönchengladbach hat seine Umstrukturierungen in der Führungsetage abgeschlossen. Der 41 Jahre alte Roland Virkus hat am Dienstag als neuer Nachwuchsdirektor den Platz von Max Eberl übernommen. Ex-Profi Eberl war am 20. Oktober zum Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten aufgerückt, nachdem Christian Ziege den Posten gegen den des Co-Trainers des neuen Chef-Coaches Hans Meyer eingetauscht hatte.

Virkus, ausgebildeter Diplom-Sozialpädagoge, bleibt zudem bis auf weiteres auch Trainer der U17, die in der Bundesliga West derzeit souveräner Tabellenführer ist. Seit 1990 ist er als Jugendtrainer bei der Borussia im Einsatz, seit 2004 leitet er zudem das Jugendinternat im Borussia-Park.

"Roland hat den Aufbau des Jugendinternats von der ersten Stunde an begleitet. Er kennt die Strukturen im Nachwuchsbereich und im gesamten Verein und wird unser Konzept in der Nachwuchsarbeit nahtlos fortsetzen", sagte Eberl.

