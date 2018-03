 Fußball Bundesliga: Rückkehrer Pizarro führt Bremen zum Sieg

Werder Bremen hat in der Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 3:0 über Borussia Mönchengladbach erzielte Rückkehrer Pizarro zwei Treffer, Özil verschoss einen Elfmeter.

Claudio Pizarro (l.) lässt sich feiern. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Doppelt getroffen, einfach unersetzlich: Rückkehrer Claudio Pizarro hat dem deutschen Pokalsieger Werder Bremen in der Bundesliga den ersten Saisonsieg beschert. Zwei Tore des peruanischen Nationalspielers in der 21. und 38. Minute waren die Basis zu einem hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg der Hanseaten gegen Borussia Mönchengladbach. Naldo sorgte in der 88. Minute für den Schlusspunkt. Einen noch höheren Erfolg für die Platzherren verhinderte der Gladbacher Torhüter Christofer Heimeroth, der in der 56. Minute einen Foulelfmeter von Mesut Özil abwehren konnte.

Vor 34 800 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion ließen die Hanseaten vom ersten Moment an kaum einen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Praktisch von der ersten Minute an wurden die Gäste weitgehend in die Defensive gedrängt, Bremen erarbeitete sich schon vor dem Seitenwechsel mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Heimeroth half allerdings bei Pizarros Führungstor kräftig mit, als er einen Freistoß von Özil nicht festhalten konnte und dem Südamerikaner den Ball quasi vor die Füße warf. Auch beim zweiten Treffer sah der Schlussmann der Gäste nicht gut aus, diesmal überlistete ihn Pizarro per Hackentrick.

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich das einseitige Spielgeschehen nicht. Ungeachtet des Rückstandes agierten die Gladbacher viel zu defensiv und einfallslos und mussten sich wegen ihrer Spielweise sogar Pfiffe der rund 1 800 mitgereisten Fans anhören. Die Norddeutschen taten allerdings ebenfalls nicht mehr als das Nötigste, schonten sich bereits ein wenig für die Qualifikationspartie zur Europa League gegen den kasachischen Meister FK Aktobe, dennoch geriet der "Dreier" für die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf nicht mehr in Gefahr, erst Recht nicht nach dem Treffer von Naldo.

