 Fußball DFB-Pokal: Doll: "Mannschaft kann stolz sein"

Nach der knappen Niederlage im DFB-Pokalfinale zeigte sich Thomas Doll zufrieden mit der Leistung des Teams. Die Spekulationen um seine Person lassen den BVB-Trainer hingegen kalt.

Thomas Doll machte seinem Team im Gespräch mit Medienvertretern ein Kompliment für die gezeigte Leistung im DFB-Pokalfinale. Um seine berufliche Zukunft macht sich der Trainer von Borussia Dortmund trotz der hartnäckigen Gerüchte um seine Entlassung keine Sorgen.

Frage: "Thomas Doll, Borussia Dortmund hat Bayern München beim 1:2 im Pokalfinale einen unerwartet großen Kampf geliefert ..."

Thomas Doll: "Das ist richtig. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat mit Herz, Leidenschaft und Mut den Bayern lange Paroli geboten und kann stolz sein auf das, was sie abgeliefert hat. Wir kriegen Lob dafür von allen Seiten - aber Pokalsieger sind die Bayern."

Frage: "Wie war die Stimmung in der Mannschaft nach dem enttäuschenden Ende einer hart umkämpften Partie?"

Doll: "Die Spieler waren natürlich am Boden, da sind sogar Tränen geflossen. Wir sind 30 Minuten nicht richtig ins Spiel gekommen. Anschließend haben wir teilweise nicht nur auf Augenhöhe gespielt, sondern waren auch die bessere Mannschaft. Aber wir haben uns nicht belohnt. Dann hält Kahn einen Superschuss von Florian Kringe, auf der anderen Seite kommen die Bayern in der Verlängerung das erste Mal gefährlich vor unser Tor, und dann ist ein Klassestürmer wie Luca Toni zur Stelle."

Frage: "Der BVB hat nach den beiden Bundesliga-Pleiten mit 0:5 bei den Bayern und 1:3 gegen Hannover eine schwere Wochen mit viel Kritik hinter sich. Wir haben Sie den Hebel so schnell umlegen können?"

Doll: "Man hat gesehen, zu was wir in der Lage sind, haben uns auf das Finale konzentriert und alles taktisch sowie mental auf den Punkt gebracht. Das müssen wir nun in die Liga mitnehmen. Ich hoffe sehr, dass wir das schon am kommenden Freitag in Frankfurt sehen."

Frage: "In den vergangenen Tagen wurde auch verstärkt über Ihre Zukunft beim BVB spekuliert ..."

Doll: "Ich habe in den letzten Tagen viel gehört. Die Mannschaft hat darauf vielleicht nicht ganz die richtige Antwort gegeben. Immerhin haben wir gegen die derzeit beste deutsche Mannschaft gespielt. Wir alle können erhobenen Hauptes wieder nach Dortmund fahren."

Frage: "Am Tag des Finales hat ein Fernseh-Nachrichtensender Jürgen Klopp als designierten BVB-Trainer vermeldet ..."

Doll: "Die Medienwelt ist halt so. Da macht man sich am Tag eines Pokal-Endspiels Gedanken über einen neuen Trainer. Das ist in anderen Ländern in Europa kaum denkbar und nicht so wie in Deutschland. Mich interessiert das nicht, ich werde weiter meinen Weg gehen."

© SID