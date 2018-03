 Fußball England: Fletcher sichert "Manu" ersten Saisonsieg

Manchester United hat in der Premier League den ersten Saisonsieg eingefahren. Der Meister setzte sich nach einem Treffer von Darren Fletcher 1:0 beim FC Portsmouth durch.

Darren Fletcher (r.) traf für Manchester. Foto: AFP (Foto: SID)

Der englische Meister Manchester United hat am zweiten Spieltag der Premier League den ersten Sieg gefeiert. Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Newcastle United setzte sich der Champions-League-Sieger bei Pokalsieger FC Portsmouth mit 1:0 (1:0) durch. Den Siegtreffer erzielte Darren Fletcher in der 32. Minute. Nachdem die Rivalen FC Chelsea und FC Liverpool als einzige Teams mit sechs Punkten in die Saison gestartet waren, hat "Manu" damit nun vier Zähler auf dem Konto.

© SID