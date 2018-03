 Fußball Nationalmannschaft: Personalsorgen vor der Asienreise

Die Personalprobleme von Bundestrainer Joachim Löw vor der Asienreise spitzen sich zu. Gerade im Tor gehen der DFB-Auswahl die Alternativen aus.

Joachim Löw hat auf der Asienreise eine dünne Personaldecke. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Der Einzug von Bundesligist Werder Bremen ins DFB-Pokalfinale hat die angespannte Personalsituation der Nationalmannschaft hinsichtlich der Asien-Reise vom 26. Mai bis 3. Juni noch einmal verschärft und Bundestrainer Joachim Löw ein Torwartproblem beschert.

Rene Adler (Bayer Leverkusen) und Tim Wiese (Werder Bremen) stehen sich im Pokalfinale am 30. Mai in Berlin gegenüber und werden definitiv nicht nach Asien reisen. Manuel Neuer (Schalke 04) steht aufgrund der Vorbereitung auf die U21-EM in Schweden (15. bis 29. Juni) ebenfalls nicht zur Verfügung und Robert Enke (Hannover 96) droht die Relegationsrunde zwischen dem Bundesliga-16. sowie dem Zweitliga-Dritten (29. Mai und 1. Juni).

Lehmann würde bereitstehen

Die Torwart-Problematik könnte die Chance für Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann sein, der sich trotz der jüngsten Absagen der Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erneut selbst ins Gespräch gebracht hat. "Wenn die Nationalmannschaft Bedarf hat, einen Torwart wie mich auf diese Reise mitzunehmen, dann wird man auf mich zukommen", sagte Lehmann der Bild-Zeitung. Neben Lehmann kommen allerdings auch Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) und Dennis Eilhoff (Arminia Bielefeld) als Ersatzlösungen in Frage.

Doch nicht nur auf der Torwart-Position müssen sich die DFB-Verantwortlichen etwas einfallen lassen. Fest stehen bereits jetzt die Ausfälle von Kapitän Michael Ballack, der am 30. Mai mit dem FC Chelsea das englische Pokalfinale gegen den FC Everton bestreitet und Verteidiger Christoph Metzelder (Real Madrid), für den die Saison in Spanien erst am 31. Mai zu Ende geht.

Dazu kommen die Pokalfinalisten Adler, Simon Rolfes, Patrick Helmes und Stefan Kießling (alle Leverkusen) sowie Wiese, Per Mertesacker, Torsten Frings und Clemens Fritz (Werder Bremen). Für die Vorbereitung auf die U21-EM werden neben Neuer auch Marko Marin, Alexander Baumjohann (beide Borussia Mönchengladbach), Andreas Beck (1 899 Hoffenheim), Serdar Tasci, Sami Khedira (beide VfB Stuttgart) und der Bremer Mesuit Özil abgestellt.

© SID