DüsseldorfMehr Umsatz wollen deutsche Fußballvereine künftig vor allem im Ausland machen. Doch abgesehen von Bayern München laufen die hiesigen Klubs bei der Internationalisierung den Spitzenteams aus Spanien und England hinterher. Besonders krass ist der Abstand bei Sponsoren aus dem Ausland und in den sozialen Netzwerken.

Extrem hoch ist der Anteil ausländischer Sponsoren bei den englischen Spitzenvereinen FC Chelsea, Manchester City und Manchester United. Im Schnitt kommen die Geldgeber in der Premier League fast zur Hälfte aus dem Ausland. In der spanischen Liga sind es immerhin fast 35 Prozent, in Deutschland dagegen nur 20 Prozent, ergab eine Studie der Advant Group.

Der Mangel an ausländischen Sponsoren ist auch Symptom des Kernproblems: vergleichsweise geringe Bekanntheit der Bundesliga außerhalb Deutschlands. Durch geschicktere Vermarktung und eine attraktivere Außendarstellung wird Reichweite auf fremden Märkten erzielt. Das zieht Sponsoren an. Andererseits helfen ausländische Partner wiederum massiv, die Reichweite in den Zielmärkten zu erhöhen.

Bundesliga: Wie international sind deutsche Klubs? Europäische Spitze 1. FC Barcelona: 75,32 Punkte

2. Real Madrid: 74,37 Punkte

(Quelle: Advant Group, Auswahl: 98 Topvereine aus den fünf großen Ligen)

Englische Spitze 3. Manchester City: 73,72 Punkte

4. Chelsea FC: 70,17 Punkte

5. Manchester United: 69,95 Punkte

Deutscher Meister 6. FC Bayern München: 53,98 Punkte

Champions League 15. Borussia Dortmund: 33,78 Punkte

20. FC Schalke 04: 31,32 Punkte

23. VfL Wolfsburg: 28,73 Punkte

26. Borussia Mönchengladbach: 27,89 Punkte

Europa League 28. Bayer 04 Leverkusen: 27,52 Punkte

32. Eintracht Frankfurt: 26,93 Punkte

33. RB Leipzig: 26,63 Punkte

Oberes Mittelfeld 36. SV Werder Bremen: 23,44 Punkte

37. 1. FSV Mainz 05: 23,10 Punkte

38. Hamburger SV: 23,00 Punkte

41. Hertha BSC: 21,98 Punkte

Unteres Mittelfeld 42. FC Ingolstadt 04: 21,29 Punkte 48. 1. FC Köln: 18,62 Punkte

49. TSG 1899 Hoffenheim: 18,43 Punkte

Absteiger 52. FC Augsburg: 16,65 Punkte

63. SV Darmstadt 98: 14,53 Punkte

73. SC Freiburg: 12,69 Punkte

Ein ähnliches krasses Bild ergibt sich, wenn man die ausländischen Fans auf der Internet-Plattform Facebook betrachtet. Die Bundesligaclubs kommen auf durchschnittlich 3,2 Millionen ausländische Fans, die englischen und spanischen Klubs hingegen auf durchschnittlich mehr als 10 Millionen.

Mit mehr als 90 Millionen ausländischen Facebook-Fans belegen die spanischen Top-Klubs, der FC Barcelona und Real Madrid, die ersten beiden Plätze. Der beste deutsche Klub ist der FC Bayern. Die Münchner konnten die Anzahl ihrer ausländischen Facebook-Fans seit 2014 immerhin mehr als verdoppeln.

Mit über 37 Millionen liegen sie zwar auf einem guten fünften Rang. Dennoch sind sie gegenüber Barcelona und Real weit abgeschlagen. Richtig miserabel wird die deutsche Bilanz aber erst, wenn man auf den Rest der Liga schaut. Borussia Dortmund landet mit 13 Millionen ausländischen Facebook-Fans noch formidabel auf Platz zwölf.

Bayer 04 Leverkusen (2,4 Millionen / Platz 23) oder FC Schalke 04 (2,3 Millionen / Platz 24) hätten aber im Vergleich zu den anderen europäischen Top-klubs noch deutliches Verbesserungspotential, stellt die Advant-Studie heraus. Wie gewaltig der Vorsprung der Topvereine in den sozialen Netzwerken ist, zeigt auch folgender Vergleich.