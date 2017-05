Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wolfsburg schlägt die Bayern

Die Top-10 der Gesamtrangliste kommen im Schnitt auf 47 Millionen ausländische Follower auf Facebook, heißt es in der Studie. Die übrigen Vereine haben dagegen im Schnitt lediglich 1,4 Millionen ausländische Anhänger auf der wichtigsten Plattform im Internet. Die Masse der Internetnutzer zieht es eindeutig zu den Topklubs.

Hier gilt grundsätzlich: Erfolg macht attraktiv. Dennoch gibt es Klubs, die erfolgreich eine eigene Marke pflegen, ohne regelmäßig international zu spielen. Vorbild sind hier vor allem die Klubs der Premier League, die sich längst unabhängig von Erfolgen auf internationalem Parkett als starke Marken etabliert haben. Der europäische Wettbewerb ist und bleibt jedoch der effizienteste Vertriebsweg, um im Ausland Fans zu generieren.

Der Wahrnehmung in den sozialen Netzwerken folgt auch ganz klar das große Geld. Nicht umsonst haben englische und spanische Topklubs relativ betrachtet die meisten Sponsoren aus dem Ausland. Und viel Sinn macht mit Blick auf das Ausland auch die Verpflichtung von fremden Nationalspielern. Chelsea und Manchester praktizieren dies am stärksten.

Mit Blick auf das Finale der Champions League bleibt festzuhalten: Juventus Turin ist der einzige italienische Klub, der es in Top-10 schaffte. Die Turiner verdrängten den nationalen Konkurrenten AC Mailand. Wie Bayern München haben auch die Italiener vergleichsweise wenige Partnerschaften mit ausländischen Sponsoren.

Bei Bayern beträgt der Anteil 40 Prozent, bei Juventus 45 Prozent. Im Schnitt schließen die Top-10-Klubs hingegen auf den entscheidenden Ebenen Kooperationen zu fast drei Viertel (74 Prozent) mit ausländischen Unternehmen ab. Die Spitzenwerte der englischen Vereine liegen dabei über 90 Prozent.

Die interne Bundesliga-Rangliste führt überraschend der VfL Wolfsburg an – mit einem Anteil von 48 Prozent. Noch schlechter hat sich der Schnitt entwickelt, der in der Liga von 25 auf 20 Prozent gesunken ist. Das ist viel zu wenig und soll deutlich verbessert werden, wenn man den Ankündigungen des Ligaverbandes DFL folgt.

Fazit: Die Zahlen in der Studie zeigen, dass die Bundesliga in Sachen Internationalisierung deutlich mehr tun muss als bisher. Die Topvereine aus Spanien und England weisen hier den Weg. Derzeit ist festzuhalten, dass fast alle deutschen Vereine den Anschluss an die internationale Spitze verloren haben.