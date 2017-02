 Fußball-Transfers im Winter: England siegt, China trifft, Bundesliga jagt

Alexander Isak Der 17-Jährige Winterzugang von Borussia Dortmund ist mit einer Ablöse von 8,6 Millionen Euro der teuerste U18-Transfer der Bundesliga-Geschichte. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Manager im Fußball sind weder in einem „Kaufrausch“ noch „verrückt“. Die Summen der offiziellen Wechselperiode für Fußballspieler in diesem Winter knüpft vielmehr an den Trend an, der seit gut einem Jahr zu beobachten ist: Die Ablösesummen für Kicker steigen, von Transferfenster zu Transferfenster. Hauptgrund dafür sind die TV-Verträge in England und die Fußballoffensive aus China.

Von den milliardenschweren Fernsehverträgen der englischen Premier League profitieren alle großen Ligen in Europa, wie die Marktbeobachter von Fifa/TMS in ihrem Jahresbericht 2017 darstellen. Die dort dargestellten Zahlen sind zwar in Dollar angeben, doch sie zeigen den Trend: Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien haben – in dieser Reihenfolge – die besten Deals mit englischen Klubs gemacht.

Für das Jahr 2016 geht es dabei für die vier Ligen um Beträge zwischen 210 und 240 Millionen Dollar. In diese Statistik ist das aktuelle Transferfenster im Januar noch nicht einbezogen. An der Reihenfolge der Ligen könnte sich dadurch etwas ändern, nicht jedoch an dem Trend. Die Premier League zieht vor allem die Topspieler Europas an, weil dort mit Abstand die besten Gehälter gezahlt werden.

Interessant an dieser Winterperiode ist: Nach den Daten von Transfermarkt.de liegt die Premier League unter dem Strich leicht im Plus. Ausgaben von rund 260 Millionen Euro stehen Einnahmen von rund 270 Millionen Euro über. Das ist ungewöhnlich, kommt aber im Winter schon mal vor, weil die Superdeals fehlen und Kader bereinigt werden.

Bundesliga Report 2016: Die Saison 2014/15 Was die Bundesliga auszeichnet Das Wachstum geht weiter: In der Saison 2014/15 stieg der Umsatz erstmals über 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 6,94 Prozent.

2. Bundesliga In Liga 2 setzten die Vereine erstmals mehr als 500 Millionen Euro um.

Lizenzfußball Die 36 Profivereine in Deutschland verzeichneten zum ersten Mal einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro.

Wirtschaftliche Bedeutung Der wirtschaftliche Aufschwung der Fußballklubs spiegelt sich auch in Arbeitsplätze und öffentlichen Abgaben wider: "Mehr Jobs und Steuern als je zuvor", stellt die DFL fest.

In Zahlen Mehr als 50.000 Menschen arbeiten für die Klubs, fast eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben fielen an.

DFL-Fazit Die Zahlen belegen: Die Klubs verbinden in der Gesamtheit erfolgreich sportlichen Ehrgeiz und wirtschaftliche Vernunft.

Sicherheit in Stadien 13.021 Menschen arbeiteten in der Saison 2014/15 im Umfeld der Spiele für private Wach- und Sicherheitsdienste. Die 36 Profivereine investieren insgesamt rund 25 Millionen Euro pro Saison in die Sicherheit.

Zuschauer Mehr als 13 Millionen Zuschauer hatte die erste Bundesliga, mehr als fünf Millionen waren es in der zweiten. Insgesamt besuchten 18,45 Millionen Menschen die Spiele im Lizenzfußball.

Dauerkarten Der Anteil der Dauerkarten ist leicht gesunken, mit 10,19 Millionen jedoch unverändert auf einem sehr hohen Niveau.

Ganz anders sieht dagegen die Bilanz der Chinese Super League aus: Für rund 220 Millionen Euro haben sie eingekauft – und dabei nur gut 40 Millionen Euro eingenommen. Im Gegensatz zu Europa ist der Winter die Haupteinkaufsperiode für die Chinesen, deshalb liegen sie in diesem Ranking auch vergleichsweise weit vorne – und sogar vor Italienern und Deutschen.

In der Spielerrangliste dominiert ein China-Deal. Shanghai SIPG kaufte den Brasilianer Oscar für angeblich rund 60 Millionen Euro. Gut für den FC Chelsea und die Transferbilanz der Premier League. Oscar soll 417.000 Euro nach Steuern pro Woche kassieren. „Das ist nur noch krank“, kommentierte Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Aber ein gutes Mittel, um Spieler zu locken.