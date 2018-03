 Fußball U21: Eilts nominiert U21-Nationalspieler Schwaab nach

DFB-Trainer Dieter Eilts hat U21-Nationalspieler Daniel Schwaab für das EM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien am Dienstag nachnominiert. Eugen Polanski (Gelbsperre) und Sami Khedira reisten unterdessen ab.

Nachnominierung in der U21-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): Für das EM-Qualifikationsspiel der DFB-Junioren am Dienstag in Pirmasens gegen Moldawien (20.15 Uhr/live im DSF) hat Trainer Dieter Eilts den Freiburger Daniel Schwaab nachnominiert.

Polanski muss Gelb-Sperre ableisten

Die Nachnominierung war nötig geworden, nachdem Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach) im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Freitag (2:2) die zweite Gelbe Karte gesehen hatte und damit gesperrt ist. Außerdem reiste Sami Khedira vom deutschen Meister VfB Stuttgart wie abgesprochen vorzeitig ab.

© SID