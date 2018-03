Der walisische Stürmer Craig Bellamy kann aufgrund einer Knieverletzung nicht im WM-Qualifikationsspiel heute Abend gegen Deutschland spielen. Für ihn dürfte Ched Evans auflaufen.

Die walisische Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Mittwoch in Cardiff (20.45 Uhr/live in der ARD) auf ihren Stürmerstar Craig Bellamy verzichten. Laut eines Berichts von Sky Sports fällt der Angreifer von Manchester City wegen einer Knieverletzung aus, die er sich bei der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen Finnland zugezogen hat. Den Platz des Kapitäns im Sturm dürfte dessen Klubkollege Ched Evans einnehmen.

