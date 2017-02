Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Problem des FC Bayern: Der Klub hat zwei Alpha-Tiere

Das wurde ihm letztlich zum Verhängnis, er scheiterte. Sein Nachfolger Matthias Sammer wurde dann konsequenterweise gleich eine Stufe höher als Vorstand installiert, rieb sich offenbar aber auch in dieser Funktion auf. Beides hat Lahm hautnah miterlebt und sicherlich über die Gründe nachgedacht.

Das Problem des FC Bayern ist: Mit Rummenigge und Hoeneß führen den größten Fußballklub im Lande zwei Alpha-Tiere, die wenig Raum für andere lassen. Nur wenn die Kompetenzen der sportlichen Führung klar definiert und von den Bayern-Bossen abgegrenzt sind, macht es Sinn, diese Position zu übernehmen. Das hat Lahm erkannt. Doch was ihm angeboten wurde, war ihm offenbar zu wenig.

Also wählt er einen eleganten Abgang, indem auf dem Höhepunkt seiner Spielkunst abtritt und überdies auf viel Geld freiwillig verzichtet: „Ich kann mich um andere Dinge noch mehr kümmern. Ich kann mich auch selbst ein bisschen umschauen und umhören. Und dann wird man weitersehen. Wir werden sehen, was in Zukunft ist.“

Lahm wird sich die Zeit nehmen, um sich weiter zu bilden. Vielleicht konzentriert er sich auch auf seine unternehmerischen Projekte. Das sind nicht wenige. Er ist Gesellschafter des Müsli-Spezialisten Schneekoppe und der Berliner Agentur „Die Brückenköpfe“. Seit 2015 mischt er beim bayerischen Sportproduktehersteller Sixtus mit, der Kühlsprays, Cremes gegen wunde Haut oder Massageöle herstellt. Zu seinem Portfolio gehört zudem Danova, ein Nürnberger Anbieter von betrieblicher Gesundheitsvorsorge.

Geburtstag 11. November 1983 in München

Verein Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 30. Juni 2018), vorzeitiger Rücktritt Mitte 2017, Bayern-Kapitän seit 2011.

Länderspiele Länderspiele: 113, Tore: 5, Länderspieldebüt: 18. Februar 2004 in Split beim 2:1 gegen Kroatien. Letztes Länderspiel: WM-Finale am 13. Juli 2014 in Rio de Janeiro beim 1:0 n.V. gegen Argentinien.

Turniere Turniere: EM 2004 (Vorrunde), WM 2006 (Dritter), EM 2008 (Finale), WM 2010 (Dritter), EM 2012 (Halbfinale), WM 2014 (Titel)

Größte Erfolge (1) Größter Nationalmannschafts-Erfolg: Weltmeister 2014

Größte Erfolge (2) Größte internationale Erfolge mit dem FC Bayern München: Champions-League-Sieger 2013; Club-Weltmeister 2013; Europäischer Supercup-Sieger 2013

Größte Erfolge (3) Größte nationale Erfolg mit dem FC Bayern: 7 Mal deutscher Meister; 6 Mal DFB-Pokalsieger

DFB-Kapitän Erstmals Kapitän in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft am 29. Mai 2009 beim 1:1 in Shanghai gegen China; Kapitän bei der WM 2010 und 2014 sowie der EM 2012

Verletzungen Mittelfußbruch im Januar 2005; Kreuzbandriss im rechten Knie im Mai 2005; Sehnenanriss am rechten Ellbogen im Mai 2006 kurz vor der WM in Deutschland

Die Pläne An drei Firmen hat sich Lahm bis jetzt beteiligt, und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Lahm schaut sich eigenen Angaben zufolge nach weiteren Beteiligungen um. Mitte 2017 hängt er die Fußballschuhe an den Nagel und will zunächst Privatier sein.

Allein dies könnte bereits viel Arbeit mit sich bringen, wenn er sich intensiver einbringt. Manager beim FC Bayern muss er da gar nicht werden. Und wenn doch, dann wird es sicher zu seinen Bedingungen passieren. Ein Philipp Lahm will gestalten und wird sich mit der nun angedachten Rolle als „Privatier“ kaum auf Dauer zufriedengeben.

Nicht nur von Fans des FC Bayern dürfte er daher künftig noch mehr als ohnehin geschätzt werden. Schließlich kommt es ausgesprochen selten vor, dass ein ausgezeichneter Profi-Fußballer freiwillig auf schätzungsweise zehn Millionen Euro Gehalt verzichtet. Und darüber hinaus auch noch die beiden mächtigsten Fußball-Bosse im Lande alt aussehen lässt.

Der 33 Jahre junge Lahm wartet lieber, bis die Alten gehen oder einlenken. Und bestätigt auf diese Weise einmal mehr, was sein Ex-Trainer Pep Guardiola über ihn sagte: „Er ist der intelligenteste Spieler, den ich je in meiner Karriere trainiert habe.“