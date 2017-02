 Fußballer als Unternehmer: Die clevere Karriereplanung des Philipp Lahm

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DüsseldorfPhilipp Lahm ist noch immer einer der besten Außenverteidiger der Welt. Sein Trainer Carlo Ancelotti sagt über ihn, er könnte spielen bis er 40 Jahre alt ist. Doch das will der inzwischen 33 Jahre junge Weltmeister von 2014 nicht. Als Spieler hat er ohnehin fast alles gewonnen, wovon Fußballer träumen.

Reich geworden ist er beim FC Bayern überdies. Er müsste also gar nicht mehr arbeiten, sondern könnte in den Tag hinein leben. Doch das ist ein Spitzensportler nicht gewöhnt. Und ein Philipp Lahm erwägt dies offenbar ohnehin nicht ernsthaft. Schon als Spieler hat er sich in verschiedene Unternehmen eingekauft.

Unternehmer oder Investor wäre also sicherlich eine interessante Beschäftigung für ihn im Leben nach der Fußballerkarriere. Allerdings kann sich im Fußball kaum jemand vorstellen, dass Philipp Lahm sich von der Branche verabschiedet und etwas völlig anderes macht. Zu gut ist sein Image bei Kollegen und Vorgesetzten. Lahm ist eine geborene Führungsfigur.

Deshalb hätte er nun auch direkt als Sportdirektor ins Management des FC Bayern einsteigen können. Das war der ausdrückliche Wunsch des Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, auf der jüngsten Hauptversammlung hat er dies mehr oder weniger offen auch gesagt. Rummenigges Gegenpart, Vereinspräsident Uli Hoeneß, war da weniger eindeutig.

Doch auch Hoeneß führte zuletzt Gespräche mit Lahm, die der Betroffene als „absolut in Ordnung“ bezeichnete. Die Formulierung lässt aufhorchen, denn im nächsten Satz formulierte Lahm die Absage: „Ich habe einfach für mich entschieden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist“, Sportdirektor bei den Bayern zu werden.

Das teilte Lahm dem Verein auch so Ende vergangener Woche mit. Er verließ noch ein wenig Zeit vergehen, und dann verrieten es seine Berater der Presse. Das überraschte offenbar den Verein, der eine gemeinsame Stellungnahme formulieren wollte. Warum wohl? Weil die beiden großen Bayern-Bosse nun ziemlich alt aussehen.

Hoeneß muss das sogar vor den Kameras öffentlich ausbaden. Ob er nur schlecht informiert war oder ob er Lahm vielleicht doch überreden wollte zu kommen, bleibt dabei offen. Der Weltmeister von 2014 bestätigt indes seinen Ruf, geradlinig und konsequent zu handeln. Nicht umsonst gilt er als einer der verhandlungsstärksten Köpfe im deutschen Fußball.

Sicherlich wird er weiter im Fußball aktiv bleiben, doch er will sich von dem Geschäft nicht frühzeitig aufreiben lassen. Und erst recht nicht will er von den FC-Bayern-Hähnen Hoeneß und Rummenigge zerpflückt werden, wie er es bei einem anderen Bayern-Spieler erlebte. Christian Nerlinger folgte 2009 auf Uli Hoeneß, übernahm jedoch nur einen Teil von dessen Aufgaben.