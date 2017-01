Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Barcelona glänzt in den sozialen Netzwerken

Entscheidend für die starke wirtschaftliche Bilanz des FC Bayern ist auch der starke Umsatz in der Vermarktung von Fanartikeln und Deals mit Sponsoren. Die Bayern kamen in diesem Wachstumsbereich in der vergangenen Saison auf 342,6 Millionen Euro Einnahmen, Barcelona nur auf 296 Millionen Euro. Das überrascht, weil Barcelona wesentlich mehr Fans hat.

In den sozialen Netzwerken interessieren sich sage und schreibe mehr als 176 Millionen Nutzer für Barcelona – ein fantastischer Wert, der allerdings noch nicht entsprechend in Umsatz umgemünzt werden kann. Die Bayern kommen immerhin auf 53 Millionen Fans auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram, sind aber weit abgeschlagen gegenüber der Strahlkraft der Spanier.

Aus der Sicht der KPMG-Autoren hat der FC Bayern München in der vergangenen Saison seinen „gesunden Status“ in wirtschaftlicher Hinsicht bestätigt. Das liegt zum Teil auch daran, dass sich die Nebenkosten für Fußballer im internationalen Vergleich auf einem konkurrenzfähigen Niveau bewegen.

Dies zeigt ein Vergleich des Aufwands, den ein Klub für ein Nettoeinkommen von einer Million Euro aufbringen muss. In Deutschland summieren sich die Spielerkosten auf 1,9 Millionen Euro, etwas weniger als in Spanien und Italien und deutlich unter dem Niveau von England. In der Premier League fallen neben den Steuern auch Kosten für die soziale Absicherung ins Gewicht.

Überraschend ist, dass selbst die Bruttokosten für chinesische Klubs vergleichbar hoch sind. Mit Gesamtkosten von 1,78 Millionen Euro für ein Spielergehalt von netto einer Million Euro liegen Bundesliga und Chinese Super League nicht weit auseinander. Die zahlreichen Aufbauhilfen für den Fußball in China sind in diesem Vergleich jedenfalls schlecht erkennbar.

Die Bundesliga muss deshalb keine Angst haben, zumal auch die Fußballklubs in Fernost auf Dauer nicht drum herum kommen, wirtschaftlich zu arbeiten. Insofern dürften extrem hohe Spielergehälter, die aktuell geboten werden, die Ausnahme bleiben – erst recht, wenn das Niveau der Liga steigen soll. Durch abkassierende Altstars aus Europa werden die Chinesen ihre sportliche Qualität jedenfalls kaum steigern. Das geht nur über junge, hungrige Spieler, die sich voll einsetzen.