Extrem niedrige Steuern in der Türkei

Konkurrenzlos günstig sind die finanziellen Bedingungen für Fußballklubs aus der Türkei. Für ein Nettogehalt von einer Million Euro müssen die Vereine nur 1,19 Millionen Euro aufwenden. Die Ursache ist der mit Abstand niedrigste Einkommensteuersatz von allen verglichenen Ländern in der KPMG-Studie.

Allerdings verliert die Liga durch die instabile Lage im Land gerade extrem an Attraktivität. Am oberen Ende dieser Skala rangiert Frankreich, wie KPMG errechnete. Das erklärt gleichzeitig auch, warum so viele französische Topspieler ins Ausland gehen und warum das Niveau der Vereine vergleichsweise gering ist.

Rangliste: So wertvoll sind die Meister-Klubs Besiktas Istanbul Wert der Spieler: 118 Millionen Euro Klubwert insgesamt: keine Angaben Fans auf Social Media: 9,21 Millionen (Stand 2016/ Quelle: KPMG Football Benchmark research)

PSV Eindhoven Wert der Spieler: 118,6 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 175 Millionen Euro Fans auf Social Media: 1,21 Millionen

Leicester City Wert der Spieler: 127 Millionen Euro Klubwert insgesamt: keine Angaben Fans auf Social Media: 8,92 Millionen

Benfica Lissabon Wert der Spieler: 171,3 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 285 Millionen Euro Fans auf Social Media: 5,01 Millionen

Juventus Turin Wert der Spieler: 397,3 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 983 Millionen Euro Fans auf Social Media: 35,39 Millionen

Paris Saint-Germain Wert der Spieler: 414,8 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 843 Millionen Euro Fans auf Social Media: 38,17 Millionen

Bayern München Wert der Spieler: 578,6 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 2,153 Millionen Euro Fans auf Social Media: 53,33 Millionen

FC Barcelona Wert der Spieler: 698 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 2,758 Millionen Euro Fans auf Social Media: 176,32 Millionen

Abgesehen von einem Verein wie Paris SG (mit einem Großsponsor) ist wohl kaum ein Klub im Lande international konkurrenzfähig, weil gute Spieler aus finanziellen Gründen schnell abwandern dürften. Nicht von ungefähr spielt ja der aktuell teuerste Spieler der Welt, der Franzose Paul Pogba nun in England bei Manchester United.

In der Premier League fließt durch extrem gute TV-Deals vergleichbar viel Geld an die Spieler. Und davor war Pogba bei Juventus Turin. In Italien muss ein Klub für ein Nettogehalt von einer Million Euro 1,91 Millionen Euro aufwenden, also etwa so viel wie in Deutschland. In Frankreich sind es dagegen 2,74 Millionen Euro. Dazwischen liegen Welten.