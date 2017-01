DüsseldorfFußballerisch kommen die deutschen Fußballklubs nicht annähernd an die spanische Liga heran. Seit Jahren dominieren die iberischen Klubs die europäischen Wettbewerbe. Wirtschaftlich ist dagegen der Abstand nicht so groß, selbst wenn man einen Mega-Klub wie den FC Barcelona mit dem deutschen Primus Bayern München vergleicht.

Die Beratungsgesellschaft KPMG hat genau dies im Rahmen einer Studie über die Meister in acht europäischen Ligen gemacht. Das Ergebnis: Zwar liegt der spanische Meister beim Umsatz und vor allem bei der Anziehungskraft auf Fans vor dem deutschen Rekordmeister. Doch in Sachen Effizienz und Profitabilität glänzen die Bayern.

Am stärksten fällt auf, wie wenig die Bayern im Vergleich zu den Spaniern in die eigenen Köpfe und Beine investieren. KPMG beziffert die gesamten Personalkosten von Barcelona in der Saison 2016/17 auf satte 371,7 Millionen Euro. Gemessen am Umsatz (ohne Transfers) sind das 60 Prozent. Bei den Bayern summieren sich die Personalkosten immerhin auf 260,3 Millionen Euro.

Rangliste: Der Umsatz der Meister-Klubs PSV Eindhoven Umsatz (ohne Transfers): 95,3 Millionen Euro Davon am Spieltag: 16 Millionen Euro TV-Umsatz: 41,1 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 38,1 Millionen Euro (Stand 2016/Quelle: KPMG Football Benchmark Research)

Besiktas Istanbul Umsatz (ohne Transfers): 101,1 Millionen Euro Davon am Spieltag: 14,9 Millionen Euro TV-Umsatz: 42,9 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 43,3 Millionen Euro

Benfica Lissabon Umsatz (ohne Transfers): 126,1 Millionen Euro Davon am Spieltag: 21,7 Millionen Euro TV-Umsatz: 68,5 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 35,9 Millionen Euro

Leicester City Umsatz (ohne Transfers): 171,9 Millionen Euro Davon am Spieltag: 15,4 Millionen Euro TV-Umsatz: 126,4 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 30 Millionen Euro

Juventus Turin Umsatz (ohne Transfers): 341,5 Millionen Euro Davon am Spieltag: 44,1 Millionen Euro TV-Umsatz: 194,9 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 102,5 Millionen Euro

Paris Saint-Germain Umsatz (ohne Transfers): 520,9 Millionen Euro Davon am Spieltag: 92,5 Millionen Euro TV-Umsatz: 123,1 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 305,3 Millionen Euro

Bayern München Umsatz (ohne Transfers): 592 Millionen Euro Davon am Spieltag: 101,8 Millionen Euro TV-Umsatz: 147,6 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 342,6 Millionen Euro

FC Barcelona Umsatz (ohne Transfers): 620,2 Millionen Euro Davon am Spieltag: 121,4 Millionen Euro TV-Umsatz: 202,7 Millionen Euro Marketing und Sponsoren: 296,1 Millionen Euro

Als einziger Klub in der Bundesliga dürften die Bayern damit über der Marke von 200 Millionen Euro liegen. Die meisten heimischen Verfolger haben gerade erst die Marke von 100 Millionen Euro bei den Lizenzspielerkosten gerissen, wie kürzlich der Finanzbericht des europäischen Fußballverbandes Uefa gezeigt hat. Dennoch: Nur 44 Prozent des Umsatzes gehen bei den Bayern fürs Personal drauf.

Unter den acht europäischen Meistern aus England, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, der Niederlande, der Türkei und Deutschland ist das ein Spitzenwert. In der Regel verschlingt das Personal bei den Meistern in den großen Ligen zwischen 56 und 66 Prozent des Umsatzes. Nur beim PSV Eindhoven und Benfica Lissabon liegen die Quoten ebenfalls unter 50 Prozent.

Kein Wunder also, dass die Gewinne des FC Bayern sprudeln. Vor und nach Steuern hat keiner der sieben anderen Klubs im Vergleich in der vergangenen Saison so viel verdient wie die Münchner. Unter dem Strich blieben 33 Millionen Euro. Das schaffte selbst der große FC Barcelona nicht. Mit 28,8 Millionen Euro Reingewinn ist der Rückstand zu den Bayern allerdings nicht sonderlich groß.