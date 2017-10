Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die DFB-Macher DFB-Präsident Reinhard Grindel (links) und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: Mit Methoden der Wirtschaft soll der Verband neu aufgestellt werden. (Foto: dpa)

MünchenDen Siemens-Konzern haben die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Verbands (DFB) im Blick, wenn sie heute auf ihrer Präsidiumssitzung eine kleine Revolution beschließen. Mit einem General-Umbau (Projekt: „Umschaltspiel“) wollen Präsident Reinhard Grindel und Generalsekretär Friedrich Curtius endgültig der großen Vertrauenskrise entweichen.

Noch immer belasten die Berichte über eine gekaufte Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land den Verband. So wie Siemens damals intern nach einem Korruptionsskandal aufräumte, so will auch der DFB nun durchgreifen. Drei von sieben Direktorien entfallen genauso wie zehn von dreißig Abteilungen.

Für eine stärkere Trennung von Verbandspolitik und der Tagesarbeit durch die 300 Angestellten soll genauso gesorgt werden wie für die rechtliche Überwachung („Compliance“) und eine bessere Mitarbeiterführung durch Anreize. Vor allem wird künftig der „Elite-Fußball“ - die Nationalmannschaft und eine neue Akademie – stärker in die Arbeit des DFB eingebunden.

DFB-Affäre um WM 2006 16. Oktober Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) räumt in einer Pressemitteilung Ungereimtheiten rund um eine Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband Fifa ein. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet, dass für den Zuschlag der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Geld aus einer schwarzen Kasse des Bewerbungskomitees geflossen sei, um damit vier entscheidende Stimmen im Fifa-Exekutivkomitee zu kaufen. Das Geld soll vom ehemaligen Adidas-Boss Robert Louis-Dreyfus gekommen sein. Der DFB weist den „Spiegel“-Bericht als haltlos zurück.

17. Oktober Erstmals äußert sich DFB-Präsident Wolfgang Niersbach zu den Vorwürfen: „Ich kann versichern, dass es im Zusammenhang mit der Bewerbung und Vergabe der WM 2006 definitiv keine schwarzen Kassen beim DFB, dem Bewerbungskomitee noch dem späteren Organisationskomitee gegeben hat.“

18. Oktober Franz Beckenbauer meldet sich zu Wort und dementiert den „Spiegel“-Bericht: „Ich habe niemandem Geld zukommen lassen, um Stimmen für die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu akquirieren. Und ich bin sicher, dass dies auch kein anderes Mitglied des Bewerbungskomitees getan hat.“

19. Oktober Die Staatsanwaltschaft prüft einen Anfangsverdacht für ein Ermittlungsverfahren. Als mögliche Tatbestände nennt eine Sprecherin Betrug, Untreue oder Korruption. Niersbach weist die Korruptionsvorwürfe erneut vehement zurück, räumt aber erstmals „den einen offenen Punkt“ ein: „Dass man die Frage stellen muss, (...) wofür diese Überweisungen der 6,7 Millionen verwendet wurden.“ Ex-DFB-Boss Theo Zwanziger äußert Zweifel an der internen Aufarbeitung des DFB.

21. Oktober Die DFB-Landesverbände fordern von Niersbach eine schnelle Aufklärung der Korruptionsvorwürfe.

22. Oktober Niersbach tritt in Frankfurt sichtlich erschöpft vor die Presse und bringt nur wenig Licht ins Dunkel um die WM 2006.

23. Oktober Das DFB-Präsidium stärkt Niersbach den Rücken, hält aber „strikt daran fest [...], dass lückenlos aufgeklärt wird.“ Zwanziger bezichtigt Niersbach der Lüge und berichtet im „Spiegel“ von der vermeintlichen Existenz einer schwarzen Kasse „in der deutschen WM-Bewerbung“. Es sei „ebenso klar, dass der heutige Präsident des DFB davon nicht erst seit ein paar Wochen weiß, wie er behauptet, sondern schon seit mindestens 2005“.

26. Oktober Beckenbauer räumt in der Affäre erstmals einen „Fehler“ ein. Das Organisationskomitee hätte nicht auf einen Vorschlag der Fifa-Finanzkommission eingehen dürfen, um einen Finanzzuschuss zu bekommen, teilte der damalige OK-Präsident mit.

27. Oktober Die vom DFB beauftragte Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer erklärt, mit Ergebnissen in der Affäre sei nicht schnell zu rechnen.

28. Oktober Zwanziger sagt vor den externen Ermittlern der Anwaltskanzlei aus: „Ich habe dort alle meine Dokumente vorgelegt, meine Anmerkungen und meine Einschätzungen präsentiert.“

3. November Die Staatsanwaltschaft führt beim DFB in Frankfurt/Main eine Steuer-Razzia durch. Zudem durchsucht sie die Wohnungen von Niersbach, Zwanziger und dem ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt. Die Beamten ermitteln im Zusammenhang mit 6,7-Millionen-Euro-Zahlung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.

6. November Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ veröffentlicht angeblich von Niersbach stammende handschriftliche Notizen auf einem Schreiben des WM-OK an die Fifa aus dem Jahr 2004. Diese sollen belegen, dass der heutige DFB-Präsident nicht erst in diesem Jahr von den umstrittenen Vorgängen Kenntnis hatte.

9. November Nach einer Sitzung des DFB-Präsidiums und einem Treffen mit den Chefs der fünf Regional- und 21 Landesverbänden erklärt Wolfgang Niersbach seinen Rücktritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bunds. Niersbach erklärt, er habe sich nichts vorzuwerfen und sieht sich mit vielen offenen Fragen konfrontiert. Umso schwerer sei ihm die Entscheidung gefallen, die politische Konsequenz daraus zu ziehen.

Das Konzept, über das bis heute Nachmittag beim DFB in Frankfurt beraten wird, sieht ein großes Ressort vor, das von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff geleitet wird. Er werde zum „Super-Minister“ des DFB, titelt das Fachmagazin „Kicker“. Bierhoff ist andererseits aber weisungsgebunden an DFB-General Curtius, der mit den Änderungen deutlich mehr Macht bekäme.

Offenbar wird eine stärkere Verzahnung der Marken DFB und Nationalmannschaft angestrebt. Neben dem Bierhoff-Bereich soll es noch eine Direktion für Vereine, Verbände und Ligen geben. Beide Einheiten sollen wiederum von zwei Verwaltungsdirektorien bedient werden: Sie sind in Finanzen/interne Dienste sowie Öffentlichkeitsarbeit/Fans aufgeteilt.

Das „Umschaltspiel“ des DFB hatte eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey vorbereitet. Für eine Million Euro durchkämmten die Consultants ein halbes Jahr lang die Überbürokratie in der Frankfurter Zentrale und schlugen einen gänzlich anderen Aufbau vor. Eine interne Mitarbeiterbefragung brachte zudem zutage, dass in der Belegschaft ein Mangel an Führung und fehlende Förderung als große Hürden empfunden werden.