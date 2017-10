Lahm soll EM-Botschafter werden

Mehr als 60 Interviews mit DFB-Führungskräften bestätigten den Eindruck von „verwucherten Strukturen“. Und in mehr als 20 Gesprächen mit externen Partnern bekam der DFB zu hören, dass er in den letzten zwei Jahren nach dem WM-Skandal - rund um den sich partout an nichts mehr erinnernden Franz Beckenbauer - wohl 70 Prozent der Sponsoren verloren hätte, wenn die Nationalmannschaft nicht so wertvoll gewesen wäre.

Die Generalreform beim DFB ist so umfassend, dass vermutlich nicht alle Punkte an diesem Freitag zu klären sind. Womöglich sind für Fragen der Governance sogar Satzungsänderungen notwendig. Zum neuen Plan gehört auch, dass alle wirtschaftlichen Aktivitäten nun in einer DFB GmbH gebündelt werden.

Das schließt die Vermarktung von TV-Rechten und Sponsoringrechten ebenso ein sowie Events und die IT. Der Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro soll deutlich gesteigert werden, durch Digitalisierung und Auslandsgeschäfte.

Zum Erfolgssymbol des runderneuerten DFB soll schließlich eine geglückte Bewerbung um die Europameisterschaft 2024 werden. Nach internen Plänen soll der zurückgetretene FC-Bayern-Spieler Philipp Lahm dabei die Rolle von Beckenbauer bei der WM 2006 übernehmen – selbstverständlich ohne dunkle Geschäfte und schwarze Kassen. Der DFB 2017 unter Grindel und Curtius sieht sich in einer Vorbildfunktion.