 Gegen Hoeneß als Chefaufseher: Der falsche Mann für den Aufsichtsrat

Das falsche Mann Uli Hoeneß ist nicht als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern München geeignet. (Foto: Reuters)

DüsseldorfÜber die Frage, ob Uli Hoeneß ein geeigneter Aufsichtsrat für die FC Bayern München AG ist, lässt sich nicht streiten. Natürlich ist er es nicht. Wer darüber nachdenken muss, ob Hoeneß an die Spitze von Deutschlands größten Fußballunternehmen gehört, kann von sauberer Unternehmensführung nicht viel verstehen. Das ist verheerend, gehören die Männer, die Hoeneß am Montag trotzdem an die Spitze des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG wählen, doch zu den mächtigsten Wirtschaftsbossen unseres Landes. Das Problem ist schlimmer als gedacht.

Uli Hoeneß ist ein verurteilter Straftäter. Dass er erwischt wurde, hat Hoeneß nicht seinem eigenen Gewissen zu verdanken, wie er gern behauptet. „Ich hatte eine Selbstanzeige aufgegeben, habe mich also selbst belastet“, sagte Hoeneß am 2. Mai 2013 der Wochenzeitschrift „Die Zeit“, als sie ihn nach dem Ende seiner Steuerhinterziehung fragte. Was Hoeneß unterschlug: Er machte die Selbstanzeige erst, als ihn das Magazin „Stern“ anrief und nach Auskunft über seine Spekulationsgeschäften bat.

Was hat das mit dem FC Bayern München zu tun? Viel mehr, als einem recht sein kann. Glaubt man Hoeneß, dann kam das Startkapital für seine Geldspiele Anfang des Jahrtausends von Robert Louis-Dreyfus. Ganz privat und ohne jeden Hintergedanken soll der damalige Adidas Chef dem damaligen Bayern-Manager erst fünf Millionen und dann nochmal 15 Millionen D-Mark spendiert haben. Dass Bayern damals heftig vom Adidas-Konkurrenten Nike umworben wurde, aber trotz hochattraktiver Angebote nie zum Zug kam? Reiner Zufall.

Reiner Zufall war natürlich auch, dass Louis-Dreyfus bei Bekanntwerden von Hoeneß‘ Steuerhinterziehung längst verstorben war und keine Behauptung von Hoeneß dementieren konnte, und sei sie auch noch so absurd. Und so konnte die Öffentlichkeit lange fragen, ob die vielen Millionen Euro auf einem geheimen Nummernkonto in der Schweiz nicht doch eine schwarze Kasse für den Verein sein mochten, für den Uli Hoeneß nach eigener Aussage einfach alles tat. Die Fragen wurden weggewischt.

Die Öffentlichkeit soll einem Mann glauben, dessen Lügen sie nachlesen kann. In seinem Zeit-Interview 2013 sagte Hoeneß nicht nur, er habe seiner Steuerhinterziehung selbst aufgeklärt. Er sagte auch, er habe „meiner Selbstanzeige reinen Tisch gemacht.“

Doch wie war das genau mit der Selbstanzeige? War nicht anfangs von 3,5 Millionen Euro Steuerschuld die Rede? Und sprach Hoeneß' Anwalt vor Gericht 2014 nicht plötzlich von 18 Millionen Euro? Als die Staatsanwältin jedenfalls alles genau nachgerechnet hatte, war das Volumen der hinterzogenen Beträge plötzlich auf mehr als 27 Millionen Euro gewachsen. Hoeneß hatte keinen reinen Tisch gemacht. Er hatte betrogen, und dann den Betrug kleingeredet. Sehr klein.