Kernproblem: „Mangelnde Zuverlässigkeit“

Für seine weitere Verwendung als Manager gilt für Hoeneß deshalb etwas, das im Juristendeutsch eine griffigen Begriff kennt: „Mangelnde Zuverlässigkeit.“ Die Aufsichtsräte der FC Bayern AG könnten das, wenn sie denn wollten, leicht nachlesen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hält für solche Fragen eine Anleitung bereit.

„Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen“ heißt die Überschrift eines 20-seitigen Papiers, das die Finanzaufsicht allen Gremien von deutschen Aktiengesellschaften an die Hand gibt. Unzählige Probleme werden dort behandelt, für besonders unsichere Charaktere auch solch simple Fragen wie: Darf ich einen Straftäter in meinen Aufsichtsrat holen?

Die Antwort lautet: Nein! Unter den „Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit“ führt die Finanzaufsicht aus: „Straftaten im Vermögensbereich und im Steuerbereich.“

Wir alle wissen: Genau das trifft auf Hoeneß zu. Nach nur vier Prozesstagen sprach die Strafkammer des Münchner Landgerichts Hoeneß 2014 der Steuerhinterziehung in sieben Fällen schuldig. Seine Freiheitsstrafe lag bei drei Jahren und sechs Monaten. Schuldiger als Hoeneß kann man in Steuerfragen nicht sein.

Genau deshalb ist er als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern AG der falsche Mann. Es mag ja sein, dass Fußballfans sich um Steuerfragen nicht scheren. Die Weisheit: „Entscheidend is auf’m Platz“, stammt zwar von Trainer Alfred Preißler aus Duisburg, gilt aber auch in München. Allerdings: Wenn es nur um den Fußball geht, warum ist dann das Präsidentenamt für Uli Hoeneß nicht genug? Warum muss es der Aufsichtsratsvorsitz der FC Bayern AG sein?

Auf diese Frage gibt es keine vernünftige Antwort. Dabei stellt sie sich Männern, die es besser wissen müssten. Werner Zedelius von der Allianz, Timotheus Höttges von der Deutschen Telekom, Theodor Weimar von der Unicredit. Alles erfahrene Wirtschaftslenker, die im eigenen Unternehmen nicht einmal im Traum daran dächten, einen verurteilten Straftäter zum Oberaufseher zu machen. Andererseits: Im Aufsichtsrat des FCB sitzt auch Martin Winterkorn, gegen den die Staatsanwaltschaft gerade wegen eines Betrug und Marktmanipulation ermittelt. Für ihn mag gelten: Eine Krähe…

So bleibt nur Spott. Beim FC Bayern München ist ab heute mit Karl-Heinz Rummenigge nicht nur der Vorstandsvorsitzende wegen eines Steuerdelikts verurteilt, sondern auch der Aufsichtsratsvorsitzende Uli Hoeneß. Dem Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer werden im Zuge der Affäre um dubiose Zahlungen rund um die WM-Vergabe 2006 Untreue und Geldwäsche vorgeworfen.

Ehrlichkeit ist allen dreien fremd. Angemessen wäre es deshalb, wenn der FC Bayern sich nicht an die Rechtsform „Aktiengesellschaft“ klammert, sondern gleich umtauft in das, was er ist: eine ehrenwerte Gesellschaft.