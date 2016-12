Geldtransfers in Steueroasen werden steigen

Wie die jüngsten Veröffentlichungen der Enthüllungsplattform „Football Leaks“ zeigen, haben die gewaltigen Geldsummen im Fußball dazu geführt, dass sich ein Paralleluniversum gebildet hat. Dubiose Geschäftsleute nutzen die schöne Fassade des Fußballs, um dahinter zweifelhafte Geldgeschäfte abzuwickeln.

Die Summen, die nun weit weg in China gezahlt werden, dürften Geldtransfers in Steueroasen noch erhöhen. Dafür wird schon die Geldgier aller Beteiligten sorgen. Die Gehaltsexplosion im Fußball ist daher kein Phänomen, das die Politik mit einem Achselzucken einfach übergehen sollte. Mehr Regulierung und mehr Transparenz braucht dieser Markt - überall in Europa.

Und was die Chinesen angeht: Sie wollen den Fußball im eigenen Land populärer machen und locken daher mit immer irrsinnigeren Ablösesummen und Gehältern. Angebissen haben bisher meistens nur Altstars, weil der Fußball in China sportlich zweit- bis drittklassig ist. Wenn die roten Fußballfunktionäre ihr Geld weiter so verpulvern statt es in den Nachwuchs zu stecken, werden sie ihre Liga in eine Sackgasse steuern.

Der Superdeal mit Tevez zeigt das: Der Kicker zählte zu seiner Zeit in Europa nicht einmal zur ersten Garde. Sein Marktwert lag 2013 in der Spitze bei 27 Millionen Euro, also etwa einem Drittel bis einem Viertel der Topstürmer. Und nun soll er der bestbezahlte Fußballer werden? Mit bald 33 Jahren? Das klingt wie ein schlechter Witz. Ist es aber nicht, gerade wird dies zur Realität im Big Business Fußball.