Staat stützt den Fußball in China

Die Ablöse wäre ein Weltrekord, wenn sie jemals gezahlt würde. Bisher kosteten die teuersten Fußballer etwas mehr als 100 Millionen Euro. Das Gehaltsangebot der Chinesen dagegen ist für Ronaldo-Dimensionen ausbaufähig. Schließlich verdiente der Superstar – laut Forbes – 2015 bereits 53 Millionen Dollar (Gehalt und Prämien). Plus Werbung liegt er über 80 Millionen Dollar.

Ein Profiteur der Entwicklung könnte auch ein Fußballliebling aus Deutschland werden. Weltmeister Lukas Podolski, der momentan in der Türkei spielt, liegt nach Medienberichten ebenfalls ein Angebot vor. Das wird nun offenbar vom Spieler und seinem Verein Galatasaray Istanbul geprüft. Angeblich locken die Chinesen mit neun Millionen Euro Jahresgehalt. In diese Dimension dringen in Deutschland nur Bayern-Spieler vor.

Das sind alles Zahlen, die jenseits der Vorstellungswelt von 99 Prozent der Fußballfans liegen. Sie zeigen allerdings sehr plastisch einige andere Entwicklungen. Erstens ist das weltweit beliebte Spiel zu einem Milliardengeschäft geworden, an dem nicht nur die Spieler selbst, sondern auch deren Berater prächtig verdienen.

Zweitens spielen große internationale Konzerne und die Fernsehanstalten eine immer wichtigere Rolle als Geldgeber für den Spitzenfußball. In China wären solch irre hohe Gehaltsangebote ohne mächtige Geldgeber gar nicht denkbar. Drittens ist das Fußballgeschäft politischer, als es viele Funktionäre und Manager wahrhaben wollen.

In China wird die Gehaltsexplosion im Fußball mit staatlicher Unterstützung vorangetrieben. Private und öffentliche Stellen arbeiten Hand in Hand. In Europa liegt der Fall etwas anders: Hier schauen staatliche Stellen und Politiker gerne weg, wenn es ums große Geld im Fußball geht. Die Popularität der Fußballer nutzen alle dagegen gerne, um die eigenen Chancen beim Wähler oder beim Konsumenten zu erhöhen.

Durch den Fußball werden das Image von Politikern und die Marken von Unternehmen emotional aufgeladen. Die Menschen sind – wegen dieser Gefühlskomponente – eher bereit, zuzuhören oder etwas zu kaufen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die Augen vor negativen Entwicklungen einfach geschlossen werden.