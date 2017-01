Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schalke-Fans Bezahlen im Stadion wird für Schalke-Fans ein wenig fairer: Der Stadionbetreiber streicht zweifelhafte Klauseln bei der "Knappenkarte", eine Geldkarte, mit der man eine Bratwurst oder ein Getränk kaufen kann. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Verbraucherschützer haben sich im Streit um Bezahlkarten im Stadion gegen den Fußballkonzern Schalke 04 durchgesetzt. Die Schalke 04 Arena Management GmbH habe sich gegenüber der Verbraucherzentrale NRW verpflichtet, verbraucherfeindliche Klauseln aus den Vertragsbedingungen ihrer Bezahlkarte zu streichen.

Die Betreibergesellschaft des vereinseigenen Stadions reagierte damit auf eine Abmahnung der Verbraucherschützer. Hintergrund: Wer innerhalb der Veltins-Arena an einem der 32 Kioske und Verkaufsstände zahlen will, braucht dafür die "Knappenkarte".

Das ist eine Chipkarte, die mit einem Geldbetrag von mindestens fünf Euro aufgeladen werden muss. Sie soll das Bezahlen mit Münzen und Scheinen im Stadion ersetzen. So sind die Servicekräfte dann in der Lage, die Schlangen vor den Bratwurst- und Getränkeausgaben in der 15-minütigen Halbzeitpause schneller abzuarbeiten.

Das Problem: Wer eine Knappenkarte kaufte, musste erhebliche Nachteile in Kauf nehmen. So sahen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Geldkarte unter anderem vor, dass für die Auszahlung eines Restguthabens auf der Karte eine Gebühr von drei Euro verlangt werden kann.

Praktisch funktionierte dies so: Wenn ein Pils 3,80 Euro kostet, wird das bargeldlos etwa mit der „Knappenkarte“ bei Schalke 04 bezahlt. Einzahlen konnte man allerdings nur in Schritten von fünf Euro. Die Differenz bei einem Bier wäre also 1,20 Euro.

Die teuerste Bratwurst in der Bundesliga Platz 10 Durchschnittlich 3,10 Euro kostet eine Bratwurst in der Saison 2015/2016 in der Bundesliga. Die günstigste Wurst gibt es beim BVB für 2,60 Euro . Quelle: Sponsor, Daten der Saison 2015/16

Platz 9 Beim FC Schalke 04 bleibt es mit 2,70 Euro für eine Brautwurst auch noch günstig.

Platz 8 Beim VfL Wolfsburg ist der Wurstpreis im Vergleich zur Vorsaison um zehn Cent gestiegen – 2,80 Euro .

Platz 7 Drei Vereine – FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach – verlangen 2,90 Euro für eine Wurst.

Platz 6 Drei Euro kostet eine Bratwurst bei den Erstligisten SV Darmstadt, Hannover 96 und 1. FC Köln.

Platz 5 In Hoffenheim kostet eine Wurst 3,10 Euro .

Platz 4 Zehn Cent teurer ist die Wurst bei den Klubs Werder Bremen und Eintracht Frankfurt – 3,20 Euro .

Platz 3 3,30 Euro kostet eine Bratwurst beim Hertha BSC und FC Augsburg.

Platz 2 3,50 Euro verlangen der VfB Stuttgart, Hamburger SV und FC Ingolstadt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Preis beim Hamburger SV um 50 Cent und Ingolstadt um 30 Cent gestiegen.

Platz 1 Die teuerste Wurst für 3,90 Euro gibt es in der Allianz Arena bei Spielen des FC Bayern München und TSV 1860 München. Beim Zweitligisten kostet die Wurst beinahe doppelt so viel wie die günstige beim MSV Duisburg (2,20 Euro).

Wer nun während der zwei Stunden im Stadion nichts weiter konsumieren möchte als drei Bier, musste die Knappenkarte mit 15 Euro aufladen. Übrig blieben also 3,60 Euro, die nicht für ein viertes Bier reichen und rückerstattet werden müssten. Glatt auf ginge diese Rechnung nur ab 25 Bier á 3,80 – was einer Aufladung von 95 Euro entspricht. Solch eine Aufladung ist jedoch unrealistisch.

Außerdem hatte die FC Schalke 04 Arena Management GmbH das Recht, die Rückzahlung der Karte innerhalb eines Zeitraums von bis zu eineinhalb Jahren nach entsprechender Aufforderung einfach vorzunehmen. Beide Klauseln hält hielt die Verbraucherzentrale NRW für rechtlich unwirksam. Das sah nun auch Schalke 04 ein.