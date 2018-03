 Gerichtsurteil: Länder dürfen DFL für Polizeieinsätze zur Kasse bitten

Erfolg für die Bundesländer: Im Rechtsstreit um die Kostentragung von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen urteilte das OVG Bremen zu Gunsten der Länder.

Bei so genannten Hochrisikospielen wird regelmäßig ein außergewöhnlich hohes Polizeiaufgebot erforderlich. An den Kosten muss sich die DFL nun beteiligen. (Foto: dpa) Polizeieinsatz bei Fußball-Spielen

BremenDie Deutsche Fußball Liga muss sich grundsätzlich an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga beteiligen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen erklärte entsprechende Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen am Mittwoch in einer Berufungsentscheidung für rechtens und hob ein Urteil der Vorinstanz auf. Gegen das Urteil ist Revision beim Bundesverwaltungsgericht möglich.