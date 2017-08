 Geschäft Fußball: Wie fair played die Bundesliga?

Leere Ränge nur vor dem Spiel Die Bundesliga verdient so viel wie nie zuvor, die Kommerzialisierung droht aber, das Verhältnis zu den Fans zu belasten. (Foto: dpa)

DüsseldorfFußball ist ein Geschäft. Das ist längst keine pessimistische Zukunftsvision von Sportromantikern mehr, sondern absolute Realität. Rund 3,2 Milliarden Euro setzten die Klubs der 1. Fußball-Bundesliga in der letzten Saison laut DFL-Geschäftsbericht um. Zum Vergleich: Der stationäre Buchhandel in Deutschland machte 2016 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, die gesamte Optikerbranche setzte 5,71 Milliarden Euro um. Einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey zufolge liegt die gesamte Wertschöpfung des deutschen Profifußballs bei rund acht Milliarden Euro; mehr als 100.000 Jobs hängen demnach an der zweitschönsten Nebensache der Welt. Das ist längst eine volkswirtschaftliche Größe.

Wo Geld verdient wird, muss Geld investiert werden. Wenn die Bundesliga an diesem Freitag mit der Partie FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen ihre 55. Spielzeit anstößt, haben die Klubs insgesamt schon fast eine halbe Milliarde Euro an Ablösesummen in neue Spieler gesteckt. Bis zum Ende der Transferperiode in zwei Wochen rechnen Experten sogar damit, dass der im Vorjahr aufgestellte Transferrekord von rund 512 Millionen Euro noch übertroffen wird. Schließlich ist reichlich Geld im Markt: Barcelona arbeitet fleißig daran, die 220 Millionen Euro, die als Ablöse für den Wechsel von Superstar Neymar zu Paris St. Germain eingestrichen wurden, zu reinvestieren. Auf dem Zettel unter anderem: Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund.

Ärmelsponsoren in der Bundesliga VfB Stuttgart In Stuttgart ist ein alter Bekannter zurück auf dem Trikot! Mit der Garmo AG und Tochter Gazi (Milchprodukte), hat der VfB den ehemaligen Hauptsponsor, welcher von 2010-2012 im Zentrum des Trikots stand, nun als Partner auf dem Ärmel stehen. Betrag: 1,5 Millionen Euro.

Hannover 96 Der zweite Aufsteiger hat den Versicherer HDI als Ärmelsponsor für seine Ligaspiele präsentiert. HDI war bis jetzt schon Namensgeber für die heimische Arena und erweitert mit dem Platz auf dem Trikotärmel sein Engagement bei den Roten deutlich. Bisher ist das aber der am geringsten dotierte Sponsorvertrag der Liga: 0,5 Millionen Euro bringt der Ärmel.

VfL Wolfsburg Die Wölfe werden in der kommenden Saison mit UPS als Ärmelsponsor auflaufen. Einnahmen: 1,5 Millionen Euro.

1. FSV Mainz 05 Die Mainzer gehören zu den vier Erstligaklubs, die bisher keinen Ärmelsponsor vorgestellt haben.

Hamburger SV Nachdem Trikotsponsor Emirates großzügig auf die Werbefläche am Ärmel verzichtet, springt der Feinkosthersteller Popp als Sponsor ein. Der Kontrakt bringt den notorisch klammen Hanseaten erfolgsabhängig bis zu 1,5 Millionen Euro pro Jahr.

Bayer 04 Leverkusen In Leverkusen ist der Platz auf dem Ärmel noch frei, allerdings sollten mögliche Interessenten viel Budget für dieses Sponsoring einplanen.

FC Augsburg Die Fuggerstädter haben bis jetzt noch keine Ergänzung zu Hauptsponsor WWK Versicherungen finden können.

Eintracht Frankfurt Der Pokalfinalist präsentierte Ende Mai relativ früh einen Ärmelsponsor. Das Team wird in der kommenden Saison mit dem Logo der Deutschen Börse auflaufen. Der Deal wird den Frankfurtern jährlich 2 Millionen Euro einbringen und läuft 3 Jahre lang.

FC Schalke 04 Der Online-Supermarkt AllyouneedFresh wird in den kommenden 4 Jahren den Platz auf dem Ärmel der Knappen einnehmen. Apropos Einnahmen, die Schalker erhalten ca. 20-22 Millionen Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.

Borussia Mönchengladbach Die Borussia wird in der kommenden Saison mit dem Emblem von H-Hotels auflaufen. Zwei Millionen Euro jährlich bringt des offenbar.

Werder Bremen H-Hotels, die Zweite: Für die Hanseaten zahlt die Kette etwa 1 Millionen Euro jährlich.

SC Freiburg Das Team aus dem Breisgau haben bis jetzt noch keine neue Beflockung auf ihren Ärmeln.

Hertha BSC Mit TEDi hat die Hertha einen neuen Partner gefunden, welcher zur Tengelmann-Gruppe gehört. Der Vertrag zwischen den Berlinern und TEDi ist auf 4 Jahre datiert. Das bringt jährlich offenbar 2,5 Millionen Euro ein.

1. FC Köln Die Geißböcke stellten unlängst Versicherer DEVK als Ärmelsponsor vor. Die Rheinländer erhalten dafür zwei Millionen Euro im Jahr.

TSG 1899 Hoffenheim Die TSG war der erste Verein, der in der proWIN Winter GmbH einen Partner für die kommende Saison gefunden hat. Der neue Ärmelsponsor ist ein Direktvertrieb für Reinigungsmittel, Beauty- und Wellnessprodukte sowie Premium-Tiernahrung und zahlt etwa eine Million Euro.

Borussia Dortmund Der BVB wird mit dem langjährigen Partner Opel auf seinem Jersey in die neue Saison gehen. Der Platz am Ärmel bringt den Westfalen satte neun Millionen Euro im Jahr.

RB Leipzig RB Leipzig mit der CG Gruppe einen neuen Ärmelsponsor vorgestellt. Das Engagement des bisherigen Bandenpartners wird ausgeweitet und soll einen Betrag von 1,5 Millionen Euro im Jahren in die Kassen von RB spülen.

Bayern München Krösus bleibt Krösus: Der Hamad International Airport Katar zahlt dem deutschen Rekordmeister zehn Millionen Euro pro Jahr für den Platz auf den Hemdsärmeln.

Summen, von der die Bundesliga für einzelne Spieler nur träumen kann. Aber vielleicht auch gar nicht träumen will. „Es ist mir wirklich egal, ob 220 oder 440 Millionen Euro gezahlt werden, das kann ich nicht mehr greifen“, sagte etwa Christian Streich, Trainer des SC Freiburg. Beides Summen, die für einen Verein wie den Klub aus dem Breisgau ohnehin nie zu stemmen sein werden. Der Umsatzrekord des SC Freiburg in der 1. Liga liegt bei 70 Millionen Euro – eine Summe, die gerade in ausländischen Ligen inzwischen locker für einzelne Transfers gezahlt wird.

Summen, die auch Bundesligaklubs bisher nur aus Transfers erlösten, aber nicht selbst ausgaben. Doch die wirtschaftliche Entwicklung gleicht immer mehr eine Schere. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund machen seit 2009 die Meistertitel unter sich aus. Die Münchener setzten im vergangenen Geschäftsjahr rund 627 Millionen Euro um, der BVB vermeldete allein schon einen Halbjahresumsatz von 212 Millionen Euro. Gut möglich, dass die Geschäftszahlen des FCB zum Ende dieser Saison zehnmal so hoch sind wie die des SC Freiburg. Ist das noch „Financial Fairplay“, wie es der europäische Fußballverband Uefa selbst propagiert, bei Transferausgaben sogar vorschreibt. Oder schießt Geld jetzt endgültig Tore?