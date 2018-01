 Hamburger SV: Die Rückkehr des Big Boss

Als Vorstandschef des HSV polarisierte Bernd Hoffmann. Mache sagte, ihm fehle die Vereinsseele, er selbst sieht sich als „Vereinsnerd“. Nun plant der umstrittene Funktionär sein Comeback – als Vereinspräsident.

Der 55-Jährige plant sein Comeback beim Hamburger SV. (Foto: dpa) Bernd Hoffmann

HamburgDer Rahmen war schon einmal angemessen. In einem schicken Glasturm, direkt in Hafennähe, residiert die Finanzloge AG. Hier stellte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV, Bernd Hoffmann, sein Konzept vor. Der 55-Jährige hat von 2001 bis 2011 die Geschicke des Fußball-Bundesligisten gelenkt.

Nun plant er sein Comeback: Er will er auf der Mitgliederversammlung des Vereins am 18. Februar zum Vereinspräsidenten gewählt werden. Eine delikate Angelegenheit, denn über diesem Wege würden sich für ihn auch wieder die Türen hin zum operativen Geschäft des 100-Millionen-Euro-Unternehmens öffnen, das allerdings schwer angeschlagen ist.

Zusammen mit seinen Mitstreitern – dem designierten Schatzmeister Moritz Schaefer, der dem Vorstand der Finanzloge AG angehört, sowie Thomas Schulz, der in der Geschäftsleitung einer Immobilienfinanzierung sitzt und Vize werden soll – will er das jetzige Präsidium um den Chef der Hamburg Port Authority, Jens Meier, herausfordern. Er wäre zwar nur hauptverantwortlich für den HSV e.V.,. Doch dieser Verein hält als Hauptanteilseigner 76,19 Prozent der so wichtigen Profifußballabteilung, die Ende Mai 2014 mit großem Tamtam als AG ausgegliedert wurde.

Wo Hoffmann dereinst alle Geschicke als Vereinsboss hauptamtlich lenkte, würde er nun lediglich ehrenamtlich Einfluss nehmen. Doch weiß er auch um die besondere Machtposition im eventuell neuen Job. So ist der Präsident automatisch Mitglied des Aufsichtsrats der Fußball AG. „Dieser Aufsichtsrat bestimmt wiederum den Vorstand“, erläutert Hoffmann, „daneben ist der Aufsichtsrat zuständig für die Erstellung des Wirtschaftsplanes und die Begleitung sowie Kontrolle der Tätigkeit des Vorstandes und insofern auch involviert in jede relevante wirtschaftliche Entscheidung auch im Sportbereich.“ ergänzt er.

Im Mai 2014 sollte beim HSV die Weichen auf eine erfolgreichere Zukunft gestellt werden. Eine deutliche Mehrheit von 86,9 Prozent der 9702 anwesenden Vereinsmitglieder stimmte für die Initiative „HSV Plus“. Diese Entscheidung sah unter anderem eine Ausgliederung des Profi-Fußballs aus dem 33 Sparten umfassenden Gesamtverein sowie die Bildung einer Aktiengesellschaft vor. Bis zu 24,9 Prozent der Anteile sollen demnach an strategische Partner verkauft werden. Milliardär und Edelfan Klaus-Michael Kühne hatte ein weiteres umfangreiches Engagement in Höhe von 25 Millionen Euro von der Ausgliederung abhängig gemacht. Momentan ist er mit 20,57 Prozent größter Anteilseigner beim HSV.

Hoffmann, als eiserner Strippenzieher und kalkulierender Machtmensch bekannt, wäre also über eine riesige Seitentür zurück im großen Geschäft. „Die Wahl am 18. Februar ist eine Richtungsentscheidung“, sagt er. Hauptaufgabe des Präsidiums als größter Gesellschafter sei es eben, dieses momentan fünfköpfige Kontrollgremium zusammenzustellen. So ist nach Billigung des AG-Beirats der neue Aufsichtsrat vorgeschlagen worden und soll am 6. Februar, nur wenige zwölf Tage vor der Jahreshauptversammlung, auf der AG-Hauptversammlung bis mindestens 2022 bestellt werden.

„Die Terminierung der Hauptversammlung nicht einmal zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung ist in meinen Augen unglücklich gewählt.“ Hoffmann macht keinen Hehl draus, dass er als Präsident seine Machtoption, den Aufsichtsrat mitzubestimmen, auch nutzen möchte. Der einstige Zampano will also wieder die Strippen ziehen. Zwar sei man dann nach den Statuten dazu gezwungen, mit dem neuen Aufsichtsrat zusammenzuarbeiten, doch kennt Hoffmann mögliche Hebel der Macht, wäre er erst Präsident. „Zu den Rechten und Pflichten der Hauptversammlung der AG gehört auch die Besetzung der Aufsichtsräte“, weiß Hoffmann.