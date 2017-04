Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wo ist die Schmerzgrenze?“

„Diese doch sehr radikalen Sprüche, das besorgt mich auch“, sagt der Sprecher der Fanorganisation „Pro Fans“ Sig Zelt. Man solle bei Fan-Vergehen aber „nicht den Fokus auf die Bestrafung legen, sondern man sollte mit den Leuten arbeiten“.

Die Partie HSV gegen SV Darmstadt 98 (1:2) war kurz nach dem Anpfiff für gut drei Minuten unterbrochen worden, da über dem Rasen des Volksparkstadions bunte Rauchschwaden hingen. „Wir müssen den Ordnungsdienst noch mehr intensivieren. Es darf uns nicht passieren, dass diese Rauchtöpfe ins Stadion kommen“, sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen.

Die Eintracht, die Kölner und die Hamburger sind wegen Fan-Randale vorbelastet und müssen mit erneuten Strafen vom DFB-Sportgericht rechnen. Derweil hält Fan-Vertreter Grotepaß Strafmaßnahmen wegen Schmähgesängen für übertrieben: „Man darf also noch nicht mal mehr singen, was man will. Da hört es bei mir auf.“

Gleichzeitig räumte Grotepaß ein: „Es gibt mit Sicherheit in den Fanszenen eine gewisse Form der Radikalisierung, die stattfindet.“ Das habe aber auch damit zu tun, dass sich der Ärger auf beiden Seiten - also Teile der Fans auf der einen Seite und die Dachverbände DFB und DFL sowie die Polizei auf der anderen Seite - hochschaukele. „Ich denke da eskaliert momentan so ein bisschen auf beiden Seiten das ganze System.“ Einige Zuschauer würden ausprobieren: „Wo ist die Schmerzgrenze?“

Grotepaß ist dafür, „dass man mal wieder runterkommt auf den Boden, wo man am Ende vielleicht mal wieder eine gemeinsame Basis hat. Derzeit ist das überhaupt nicht mehr gegeben. Man kann gar nicht mehr miteinander reden.“ Er sieht auch eine gewisse Spaltung zwischen den Sitzplatz- und den Stehplatzbereichen mit den Ultras.