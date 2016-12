Fans unterstützen die internationale Expansion

Um international Aufsehen zu erregen, wählen die Vereine die unterschiedlichsten Mittel. Reisen seien die bislang beliebteste Methode, um neue Märkte zu erschließen, heißt es in der Studie. Die meisten Klubs nutzen dazu die lange Sommerpause.

Darüber hinaus präsentierten sich die Vereine auf elektronischen Plattformen wie Facebook oder Instagram. Interessant auch: „Knapp ein Drittel der Klubs hat angegeben, dass sie schon einmal einen Spieler aus marketingtechnischen Gründen verpflichtet hat, um die Bekanntheit in einem wichtigen Zielmarkt zu steigern.“

Die überwiegende Mehrheit der Fans betrachtet die Auslandsambitionen wohlwollend. 6500 Anhänger hat SLC im Herbst dazu befragt. Knapp zwei Drittel halten ihren Verein zudem für bekannt und attraktiv genug, um auch international Geschäfte zu machen. Vier von fünf Fans wiederum glauben, dass ihr Klub das internationale Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat.

Die Berater von SLC legen den Klubs in ihrer Studie nahe, eine langfristige Internationalisierungs-Strategie zu erarbeiten. Dabei sei es wichtig, vor Ort in den Zielmärkten die richtigen Leute zu kennen und ein Netz an Ansprechpartnern aufzubauen. Die Bayern und Dortmund sind daher schon mit Büros im Ausland vertreten. Das Interesse in vielen Ländern sei groß, meinen die SLC-Experten: „Der deutsche Binnenmarkt ist für ausländische Sponsoren und Investoren weitaus interessanter als der spanische oder italienische.“ Und die Bundesliga werde im Ausland als attraktiv wahrgenommen, gerade auch, weil sie wirtschaftlich solide sei und die meisten Zuschauer anziehe.

Neben den Bayern machen sich drei weitere Klubs daran, diesen Winter die Internationalisierung voranzutreiben. Den längsten Flug nimmt dabei Bayer Leverkusen auf sich. Die Werkself bezieht zum dritten Mal nacheinander Quartier in Orlando in Florida.

Dort bestreiten die Rheinländer Testspiele gegen hochkarätige Gegner wie Estudiantes del Plata aus Argentinien und den brasilianischen Club Atlético Mineiro. Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV bereiten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi und Dubai vor.