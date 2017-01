Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Bundesliga ist international noch ein Start-up“

Für Berater aus der Finanzbranche ist der deutsche Fußball aufgrund dieser Ausgangslage momentan ein aufstrebender Markt mit großartigen Renditechancen: „Die Bundesliga ist international noch ein Start-up“, sagte Thomas Rudy von der amerikanischen Investmentbank Park Lane, die sich auf den Sport spezialisiert hat. Im Gegensatz zu England: In der Premier League sind viele Vereine an Investoren oder Einzelpersonen verkauft worden.

Das Paradebeispiel ist Manchester United. Dort wurde der Klub sogar mit einem Schuldenberg belastet. Wie Filbry hält Rudy die Wertentwicklung für „attraktiv“. Am Beispiel Werder: In zehn Jahren könne der Klub von Weser seinen Wert vielleicht auf 500 bis 600 Millionen Euro verdoppeln, warf er eine Zahl in den Raum.

TV-Rechte: Was Fernsehsender für den Fußball zahlen Bundesliga I In der Bundesliga fließt Geld an die Klubs seit 1965. Am Anfang waren es mit umgerechnet gut 330.000 Euro, doch dieser Betrag erhöhte sich Schritt für Schritt. Einen richtig großen Sprung machte Bundesliga aber erst Ende der achtziger Jahr mit einem Volumen von mehr als 20 Millionen Euro.

Bundesliga II In den neunziger Jahren wurde die Marke von 100 Millionen Euro pro Saison gerissen. In den folgenden Jahren vervierfachte sich der Betrag bis 2013 auf mehr als 400 Millionen Euro.

Bundesliga III Aktuell sind folgende Erlöse für die 1. und 2. Bundesliga vereinbart, wie auf der Internetseite Fußball und Geld nachzulesen ist:

2014/2015: 642 Millionen (1. Bundesliga: 513,6 / 2. Bundesliga: 123,4)

2015/2016: 663 Millionen (1. Bundesliga: 531 / 2. Bundesliga: 132)

2016/2017: 673 Millionen (1. Bundesliga: 539 / 2. Bundesliga: 134)

Bundesliga IV Ein neuer Vertrag muss also vorerst nicht ausgehandelt werden. Allerdings kursiert bereits die Erwartung, dass die Einnahmen aus TV-Rechten spätestens 2017 die Milliardengrenze erreichen.

Premier League Vorbild dafür ist die englische Premier League, die bereits über die Milliardengrenze gesprungen ist. Mehr noch: Ab 2016 steigen dort die TV-Einnahmen auf mehr als zwei Milliarden Euro pro Saison - allein aus dem Inland.

Serie A In Italien wurde ein Vertrag für den Zeitraum 2015 bis 2018 geschlossen. Die Serie A erhält danach 943 Millionen Euro. Das sind 114 Millionen mehr als im Zeitraum von 2011 bis 2014.

Ligue 1 Der französische Profifußball hat einen neuen Vertrag ab 2016 geschlossen. Danach kassiert die Liga pro Saison 748,5 Millionen Euro – also deutlich weniger als in Italien und vor allem England.

Primera Division Anders ist die Situation in Spanien. Dort vermarktet sich nicht die Liga, sondern es verkaufen die Klubs ihre TV-Rechte einzeln. Deshalb schaffen beliebte Vereine wie Madrid und FC Barcelona seit Jahren hohe Millionenbeträge, während die meisten anderen deutlich weniger erlösen.

Fifa Schon 2011 hat die Fifa für die von ihr veranstalteten Weltmeisterschaften TV-Rechte vergeben. Dies betraf den Zeitraum 2015 bis 2022. Es ging dabei um einen von 1,85 Milliarden US-Dollar.

Rudy warnte die anwesenden Vertreter von Bundesliga-Klubs aber vor falschen Deals, die Auswahl sei am Ende gar nicht so groß. „Für einen Klub gibt es ein bis zwei richtige Investoren“, sagte er. Die richtigen Partner zu finden, sei Aufgabe der Vereine. Sie sollten sich dabei nicht unter Druck setzen lassen, einen Plan ausarbeiten, kulturelle Unterschiede beachten und auch die eigenen Fans nicht unterschätzen.

Eine mögliche Ablehnung der Fans ist aus der Sicht von Rudy sogar ein Grund, warum sich wenige Vereine öffentlich gegen die 50+1-Regel positionieren. "Manche Bundesligavereine wollen 100 Prozent des Klubs verkaufen, wenn 50+1 fällt. Das wurde uns ganz konkret gesagt", so Rudy. Öffentlich würde das aber keiner zugeben. Hinter den Kulissen seien die meisten sogar für die Aufgabe von 50+1, verriet er. Viele hätten aber Angst vor der Reaktion der Fans.

Für Investoren bedeutet dies auf der anderen Seite, so Rudy: „Wer jetzt einsteigt, hat Renditepotenzial.“

Die Sicht der Vereine vertrat in Düsseldorf Matthias Lehleiter von der Finanzgruppe Berenberg. „Die 50+1-Regel ist wahrscheinlich ein Ding der Vergangenheit“, glaubt auch er. Doch die große Wahl unter den Geldgebern hätten die Vereine dennoch nicht. Die beiden entscheidenden Fragen seien: „Welche gute Investoren gibt es noch?“ Und: „Wie kann man sich als Verein noch positionieren?“