Der BVB ist „meilenweg“ hinter den Bayern

Borussia Dortmund und Bayern München im Vergleich. Quellen: Statista, Verein, Transfermarkt.de, Fussball-Geld

Umsatz Gewinn nach Steuern Operatives Ergebnis Eigenkapital Umsatz in Sparten

Eine der Business-Regeln im Fußball lautet: Wer großartige Erfolge feiern kann, verdient am besten und gewinnt die Währung der Zukunft, neue Fans auf dem gesamten Globus. Das wiederum zieht noch mehr multinationale Unternehmen an, die gute Geschäfte mit Fußballanhängern wittern oder einfach nur über Teams und Spieler ihr Image in der öffentlichen Meinung aufpolieren wollen.

Wer die Millionen aus der Wirtschaft erhält, hat mehr Möglichkeiten, gute Spieler zu kaufen oder die Infrastruktur rund um das eigene Team zu erweitern. Das erhöht die Umsatzchancen der Zukunft genauso wie die sportliche Wettbewerbsfähigkeit. Hat sich ein Verein wie Bayern München erst mal so einen Vorsprung erarbeitet, dauert es Jahre, bis andere da wieder ran kommen.

Genau dies ist derzeit das Problem von Borussia Dortmund. Man müsse einsehen, dass die Bayern zu den drei größten Vereinen der Welt gehörten. „Das haben sie sich über 50 Jahre hinweg erarbeitet“, erklärte Geschäftsführer Aki Watzke jüngst. Anders als der FC Bayern könne der BVB einen Star wie den Kolumbianer James Rodríguez niemals verpflichten.

Cies-Ranking: Die wertvollsten Fußballer 2017 11 Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 2016: 137,8 Millionen Euro, 2017: 112,4 Millionen Euro. Wertverlust: 18,43 Prozent

10 Paulo Dybala (Juventus Turin), 2016: 104,5 Millionen Euro, 2017: 115,3 Millionen Euro , Veränderung: 10,33% Quelle: Cies, Juni 2017

9 Eden Hazard (Chelsea) 2016: 78,3 Millionen Euro, 2017: 117,2 Millionen Euro , Veränderung: 49,68%

8 Gonzalo Higuaín (Juventus Turin) 2016: 60,9 Millionen Euro, 2017: 120,2 Millionen Euro , Verränderung: 97,37%

7 Paul Pogba (Manchester United) 2016: 90,4 Millionen Euro, 2017: 134,3 Millionen Euro , Veränderung: 48,56%

6 Luis Suarez (FC Barcelona) 2016: 106,5 Millionen Euro, 2017: 140,8 Millionen Euro , Veränderung: 32,21%

5 Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 2016: 120,2 Millionen Euro, 2017: 150,3 Millionen Euro , Veränderung: 25,04%

4 Lionel Messi (FC Barcelona) 2016: 211,1 Millionen Euro, 2017: 151,7 Millionen Euro , Veränderung: -28,14%

3 Harry Kane (Tottenham) 2016: 112,5 Millionen Euro, 2017: 153,6 Millionen Euro , Veränderung: 36,53%

2 Dele Alli (Tottenham) 2016: 75,2 Millionen Euro, 2017: 155,1 Millionen Euro , Veränderung: 106,25%

1 Neymar (FC Barcelona) 2016: 201,5 Millionen Euro, 2017: 210,7 Millionen Euro, Veränderung: 4,57%

Der Grund: Mit dem, was der frühere Real-Madrid-Profi verdiene, würde er bei den Dortmundern das Gehaltsgefüge komplett sprengen, sagte Watzke. „Wir bräuchten ein um 100 Millionen Euro höheres Gehaltsbudget.“ Dies erfordere eine Steigerung des Umsatzes um 250 Millionen Euro. „Und das ist utopisch!“

Das Fazit von Watzke zum Vorsprung des FC Bayern ist daher ernüchternd: „Wir sind absolut betrachtet eben immer noch meilenweit davon entfernt, sie zu erreichen oder in ihre Nähe zu kommen.“ Umso erstaunlicher ist es, dass es dem BVB offenbar gelingt, seinen Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang zumindest noch eine Saison lang zu halten.

Seit Monaten kursieren Wechselgerüchte rund um Auba. Abwechselnd waren Klubs in Frankreich, England, Italien und China im Gespräch. Mehr als heiße Luft war das bisher aber nicht, weil offenbar keiner mindestens 70 bis 80 Millionen Euro zahlen will. Jetzt ist die Tür zu, und der extrovertierte Stürmer froh: Er will gar nicht unbedingt von der BVB-Familie weg, in der er sich sauwohl fühlt.