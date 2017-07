„Das ist Brutalo-Kapitalismus, der gelebt wird. Anscheinend ist es so gewollt“, klagte der Freiburger Trainer bei Sky Sport. Grund war der geplatzte Transfer des 20-jährigen Cengiz Ünder, der kurz vor einem Wechsel in den Breisgau stand. Der AS Rom bot jedoch kurzfristig 13 Millionen Euro plus zusätzliche Zahlungen. Da konnten die Freiburger nicht mitbieten.