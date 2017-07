Spirale dreht sich, solange Fans den Fußball feiern

„Ich möchte daran erinnern, dass die deutsche Nationalmannschaft auf dieser Position mit Thomas Müller 2014 immerhin Weltmeister geworden ist“, sagte Rummenigge. Der 27-jährige Müller sei eine „echte Alternative“ zu Lewandowski. Der Haken: Da der Pole meistens spielt, bliebe für Müller auch hier nur die Bank. Denn gehen darf er nicht: Er ist unverkäuflich.

Solch ein Luxusproblem hätten die anderen Vereine in der Bundesliga auch gerne. Der Trend bei großen Vereinen geht jedoch ebenfalls klar in diese Richtung: Wer innerhalb weniger Jahre die finanzielle Basis für den Rest seines Lebens legen will, soll dafür auch bis an die Grenze der körperlichen Belastungsfähigkeit gehen. Und Verletzungen in Kauf nehmen.

Dieses Muster zählt genauso zum wilden Kapitalismus im Fußball wie die Spirale am Transfermarkt oder die steile Gehaltskurve für Spitzenfußballer. 50 bis 60 Prozent der Klubeinnahmen fließen im Schnitt in den Profi-Kader, stellten die Spezialisten von Deloitte jüngst fest. Zweistellige Steigerungen der Gehaltssumme in vielen Vereinen sind die Regel.

Kritische Zeitgenossen fragen sich, wie lange dies noch gut geht. Einige Jahre sicherlich noch, weil viele TV- und Sponsorendeals für etliche Jahre abgeschlossen worden sind. Möglicherweise dreht sich die Spirale noch viel länger als die meisten denken. Das hängt letztlich von den Fans ab: Solange die Begeisterung für den Fußball weltweit steigt, wird das Geld aus der Wirtschaft fließen.

Vereine, die mit neuen Millionen effizient umgehen, besitzen gute Chancen, sportliche Erfolge dauerhaft in wirtschaftliches Wachstum umzumünzen. Im Gegensatz zum Spiel selbst, zeigt sich Wert einer finanziellen Strategie aber erst nach vielen Jahren. Viele Manager in der Bundesliga haben das verstanden. Zu Recht lassen sie sich von den Geldsäcken anderer Klubs nicht verrückt machen.