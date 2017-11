 Kampfansage an Fifa: Uefa plant Mini-WM

Mini-WM Ähnlich der neuen Nations League könnten die Teilnehmer an der kleinen Endrunde in einer Qualifikationsphase ermittelt werden. (Foto: Action Images via Reuters)

Frankfurt/MainDie Europäische Fußball-Union wirbt laut einem Zeitungsbericht für ein neues Turnier für Nationalmannschaften aus aller Welt, das eine Art Mini-WM sein soll. Ähnlich der neuen Nations League könnten demnach die Teilnehmer an der kleinen Endrunde in einer Qualifikationsphase ermittelt werden. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag unter Verweis auf ein Treffen von UEFA-Boss Aleksander Ceferin mit Vertretern der Mitgliedsverbände in Frankfurt/Main. Ceferin möchte demnach wohl, dass an dem Turnier im Zwei-Jahres-Rhythmus alle Länder teilnehmen können. Eine offizielle Reaktion der UEFA gab es am Freitag zunächst nicht.