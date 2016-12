Rangnick gefällt der Standort

Seit Sommer 2010 trägt das Stadion den Namen des Hauptsponsors. Es war für die WM 2006 für rund 116 Millionen Euro umgebaut worden. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, RB könne in ein neues Stadion umziehen. Geprüft wurden Standorte an der Messe und am Flughafen Leipzig/Halle.

Schon zu Beginn dieser Woche hatten allerdings die Aussagen von Sportdirektor Ralf Rangnick deutlich darauf hingedeutet, dass der Sensationsaufsteiger trotz derzeit bester Aussichten sogar auf die Champions League im kommenden Jahr an der aktuellen, rund 20 Minuten zu Fuß vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt liegenden Spielstätte festhalten würde.

Ein neues Stadion sei nicht unbedingt das, „was wir uns alle wünschen“, hatte Rangnick betont: „Ich finde das Stadion dort, wo es jetzt liegt, fantastisch.“ Auch die Tatsache, dass gegenüber der Arena auf der anderen Seite des Elsterbeckens der Nachwuchs der Leipziger im Trainingszentrum ausgebildet wird, gefällt Rangnick. So hätten die Nachwuchsspieler ihr Ziel immer vor Augen.

Die Vereinsbosse wägten aber auch wirtschaftliche Faktoren ab. Vor allem der im Vergleich zu anderen Clubs eher kleine Hospitality-Bereich soll ausgebaut werden. „Das ist eine wichtige Einnahmequelle, die wir nicht so ausschöpfen, wie wir sie ausschöpfen könnten“, meinte Mintzlaff. Und da Kölmel zudem eine Loge auf Lebenszeit behalten soll, sei die Not, neue Logen zu bauen, sehr groß, meinte Mintzlaff mit einem Augenzwinkern.