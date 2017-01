Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Finanzielle Interessen und Image-Bedürfnisse

Die Bedenkenträger aus Europa haben gegen die Koalition aus Geldgier und Kommerz keine Chance. Sie können noch so sehr über eine Belastung der Spieler klagen, das wird am Ende beiseitegeschoben. Und wer sagt denn, dass ein Fan aus Europa nun jedes Spiel schauen muss? Niemand, das ist auch gar nicht nötig.

Die Menschen werden bei einer WM – wie bisher – die spannenden Auseinandersetzungen verfolgen und jene, für die sie sich aus irgendeinem Grund besonders stark interessieren. Das ist gut so, hat jedoch eine Kehrseite. Durch den zu erwartenden finanziellen Erfolg der Mammut-WM ab 2026 wird die Macht des Fußballweltverbandes wohl weiter wachsen.

Fifa-Präsident Sepp Blatter ist zwar weg, Uefa-Chef Michel Platini auch. Die beiden mächtigsten Fußballbosse der Welt sind über Korruptionsvorwürfe gestolpert und daher im Fußball unerwünschte Personen. Ansonsten hat sich aber im Weltfußball wenig geändert. Wie ihre Vorgänger erschließen sich die neuen Köpfe um Gianni Infantino im Weltverband weitere Geldquellen und damit mehr Einfluss. Das ist gefährlich.

Fifa: Das Luxusleben der Funktionäre Ausgesorgt Wer im Weltfußballverband mitarbeitet, ist finanziell fein raus. Einige Beispiele. Quelle: Bild

Gehaltserhöhung 2014 genehmigten sich die Mitglieder der Fifa-Exekutive eine Verdoppelung ihrer jährlichen Aufwandsentschädigung: von 92.000 Euro auf 184.000 Euro.

Luxusflüge Zu Fifa-Terminen fliegen die Mitglieder der Exekutive ausschließlich erste Klasse.

Fünf-Sterne-Hotels Übernachtet wird in den besten Suiten der teuersten 5-Sterne-Hotels. Stadtrundfahrten, Einkäufe für die Frauen und ein Unterhaltungsprogramm am Abend werden organisiert.

Chauffeur Limousinen mit Chauffeur stehen immer bereit. Teilweise haben diese sogar ein Diplomaten-Kennzeichen.

Sitzungsgeld Pro Sitzungstag und Person gibt es eine „Entschädigung“ von 700 Euro. Gutes Geld, wenn ein Turnier vier Wochen lang dauert.

Millionenregen 2013 schüttete die Fifa für das sogenannte „Schlüsselpersonal“ rund 28 Millionen Euro aus. Zu dieser Gruppe gehören neben den Mitgliedern des Exekutivkomitees auch der Präsident und der Generalsekretär.

Bereicherung Die hohen Fifa-Funktionäre sitzen direkt an der Quelle, wenn es um Medienrechte, TV-Verträge und Ticketverkäufe geht. Möglicherweise haben sich einige dadurch nun angreifbar gemacht.

Geldgier schlägt Verstand, lautet das Motto. Wenn statt 32 Teams künftig 48 Mannschaften an den Start gehen, bedeutet dies: Statt 5,5 Milliarden Dollar fließen dann vielleicht 6,5 Milliarden Dollar in die Kasse der Fifa.

Finanzielle Interessen der Organisationen und Sponsoren verbinden sich mit Image-Bedürfnissen kleiner Länder. Auch die Kleinen wollen dabei sein – und sie haben in der Fifa einen Hebel. Im Weltfußballverband zählt die Stimme von Afghanistan oder Zypern genauso so viel wie die von Deutschland oder Spanien. Jeder will eben seinen Teil vom großen Fußball-Kuchen. Angesichts der Milliarden, die rund um eine Fußball-WM umgesetzt werden, und der undurchsichtigen Strukturen ist der nächste Korruptionsskandal im Weltfußball wohl nur eine Frage der Zeit.

Auch dies wird – wie bisher – jedoch nichts daran ändern, dass die Fans gerne Fußballspiele anschauen. Das Milliardengeschäft wird dank der Wirtschaft und der Medien weiter wachsen, solange die Menschen in die Stadien strömen oder vor Fernsehern und Computern mitfiebern.