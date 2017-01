Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Eine unglaubliche Schande“

Das Organisationskomitee von Rio 2016 konnte auch andere Rechnungen nach den Spielen kaum zahlen – die Betreibergesellschaft Maracanã S.A. weigert sich, die Schäden selbst zu beheben. Das OK von Rio 2016 betont, schon mit Wirkung zum 30. Oktober gemäß des Vertrages gar nicht mehr zuständig zu sein. Helfen könnte nun vor allem ein Eingreifen der Regierung des Bundesstaats Rio de Janeiro - aber die hat keinerlei Mittel. Sie ist wegen einer drohenden Pleite zu einem drastischen Sparkurs gezwungen, was zu Einschnitten bei Polizei und Krankenhäusern führt und gewaltsame Proteste hervorgerufen hat.

Eine Richterin ordnete vor wenigen Tagen schließlich an, dass Maracanã S.A. als Betreiber das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen hat, sonst drohe eine Strafe von umgerechnet 58 000 Euro - pro Tag. Dennoch passierte zunächst nichts, außer streunenden Katzen war niemand zu sehen. „Das Maracanã ist den Katzen übergeben worden“, titelte Rios auflagenstärkste Zeitung „O Globo“ erschüttert.

Der Rechtsstreit ist noch lange nicht ausgestanden, zudem gibt es Spekulationen, dass der tief in einen Korruptionsskandal verstrickte Odebrecht-Konzern seine Anteile ohnehin am liebsten los werden wolle. So geht das für die Fußball-WM für 1,3 Milliarden Reais (derzeit 380 Millionen Mio. Euro) umgebaute Maracanã ungewissen Zeiten entgegen.

„Für mich als Brasilianer ist das eine unglaubliche Schande“, sagt César Luis Moraes (51), der vor dem Stadion eine Nachbildung des WM-Pokals und Kühlschrankmagneten mit dem Maracanã verkauft. „Hier gibt es gerade mal 4,5 Sicherheitsleute tagsüber, alles verfällt.“

Touristen müssen sich mit Erinnerungsfotos vor dem Stadion begnügen, statt auf dem Platz oder in den Kabinen Fotos zu schießen, wo sich einst Schweinsteiger und Messi umzogen. Auch den Ball, mit dem Pelé hier sein 1000. Tor schoss, bekommen sie derzeit nicht zu sehen.

An einem anderen Eingang steht einsam José Constante, der Kokosnüsse verkauft, kaltes Kokoswasser ist der einzige Trost für Touristen, die hier derzeit nicht reinkommen. „Das ist alles sehr bitter.“ Auch er hat keine Ahnung, wie lange das Stadion, ein nationales Heiligtum, noch die derzeit wohl größte Katzentoilette der Welt sein wird.