Beckham als Zugpferd

Begehrtes Gelände Das potenzielle Bauland für das Stadion von Miami United. (Foto: AP)

Beckham und seine Investorengruppe, eine Handvoll betuchter Individuen zu denen unter anderem der Erfinder der Reality-Serie American Idol, Simon Fuller, gehört, waren vorerst mit ihrem Latein am Ende. Die Bockigkeit der Gemeinde Miami war ihnen ein Rätsel – schließlich verlangten sie, anders als andere Profiteambesitzer mit Bauplänen in den USA keinen Cent an staatlicher Unterstützung oder Steuererleichterungen. Eigentlich hatte man gedacht, dass man Miami einen Gefallen tut.

Ein Teil dieser Zurückhaltung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass Miami mit Fußball keine allzu guten Erfahrungen gemacht hat. Die Region hatte in Miami Fusion zwischen 1996 und 2001 schon einmal ein Profi-Team, ein Experiment, das gründlich scheiterte. Und auch die derzeitige Mannschaft der mit der MLS konkurrierenden Liga NASL ist keine durchschlagende Erfolgsstory. Der Miami FC hat durchschnittlich gerade einmal 6.200 Zuschauer.

Trotz der enorm großen Latino-Bevölkerung in Miami, die in anderen Märkten wie etwa New York große Begeisterung für Profi-Fußball garantiert, kommt der Fußball in Südflorida nicht sonderlich gut an. Jedenfalls nicht der Fußball amerikanischer Provenienz. Zum Show-Spiel zwischen Barcelona und Madrid in Miami in der vergangenen Woche kamen immerhin 66.000 Zuschauer.

Trotzdem wünschte sich MLS Chef Don Garber weiterhin eine Präsenz in Miami, nicht zuletzt auch, um die Stadt als Spielort für WM Bewerbung 2026 präsentieren zu können. Bei der Expansion der boomenden Liga von 22 auf 28 Mannschaften blieb Südflorida für Garber trotz starker Konkurrenz aus beinahe einem Dutzend Städten weit oben auf der Wunschliste. Gerade die Zugkraft von Beckham, weit über die Fußballwelt hinaus und tief in Prominentenszene von Miami, hinein scheint Garber vielversprechend.

So gab die MLS Beckham die Gelegenheit, weiterhin nach einem Stadion zu suchen und seinen Geschäftsplan zu Recht zu zimmern. Im Juni dieses Jahres wurde der Mittelstürmer dann fündig. Für neun Millionen Dollar erwarb Beckham eine einstige Müllhalde in der herunter gekommen Overtown Gegend, unmittelbar nördlich der Innenstadt. Der Standort ist auf den ersten Blick alles andere als ideal. Doch Beckham sieht darin Potenzial. Die Magneteisenbahn – das einzige öffentliche Verkehrsmittel von Miami – hält nur wenige Fußminuten von der Stelle entfernt. Die Reise von Downtown Miami aus dauert keine Viertelstunde. Das wiederrum senkt die Kosten des Stadionbaus, da keine Parkplätze geschaffen werden müssen.

Nun muss sich Beckham noch den üblichen Genehmigungsverfahren unterziehen, zu denen nicht zuletzt die Zustimmung der Anwohner gehört. Die haben jedoch von Anfang bereits Bedenken angemeldet, ob das Stadion tatsächlich den versprochenen wirtschaftlichen Aufschwung bringt. So merkte der Lokalpolitiker Xavier Suaraz mehrfach an, dass die Gegend besser damit bedient wäre, auf dem Grundstück Sozialwohnungen zu bauen, als ein Stadion mit eher fragwürdigen wirtschaftlichen Vorteilen. Auch das benachbarte Viertel Spring Gardens ist wegen befürchteter Verkehrsprobleme unglücklich. Und der Immobilienmogul Bruce Matheson versucht noch vor Gericht, Beckhams Landkauf wieder rückgängig zu machen.

Trotz solcher Widerstände scheint Beckham mit seinem Projekt nun, wie Garber es ausdrückt, wenige Meter vom Ziel entfernt. Das erste Heimspiel von Miami United ist provisorisch zum Saisonbeginn 2020 avisiert. Ob das Stadion dann auch ausverkauft ist und ob sich in Miami eine Fangemeinde findet, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Hoffnung mach, dass man in Los Angeles anfangs auch von Beckham nicht sonderlich begeistert war. Zu seiner letzten Saison bei der Galaxy hatte man den anfänglich als arrogant empfundenen Engländer dann jedoch ins Herz geschlossen. Vielleicht gelingt Beckham nun in Miami ein ähnliches, langsames Schmelzen der Herzen.