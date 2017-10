Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bastian besser als Beckham

Natürlich haben sich die Ambitionen, die einst Liga-Chef Dan Garber artikulierte, dass nämlich MLS bis 2022 mit den großen europäischen Fußball-Ligen konkurrieren können würde, längst als Schimären entpuppt. So gibt die durchschnittliche Premier-League Mannschaft mehr Geld für Spieler aus, als die gesamte MLS. Das Budget der MLS liegt, laut dem Sportökonomen Stefan Szymanski, Autor des Buches „Soccernomics“ irgendwo zwischen Belgien und Rumänien.

Doch Teil des anhaltenden Erfolges und soliden Wachstums der Liga liegt gerade darin, dass die MLS die großen Ambitionen, in die Weltklasse aufzusteigen, aufgegeben hat. „Die MLS ist zu sich selbst gekommen und hat ihre Identität gefunden“, schrieb etwa jüngst die New York Times.

Das lässt sich schon alleine daran ablesen, dass sich die Einkaufspolitik der Teams komplett geändert hat. Anstatt wie einst große Namen im Herbst ihrer Laufbahn wie etwa David Beckham oder Frank Lampard zu holen, um Fans ins Stadion zu locken, suchen die Mannschaften nach Spielern, die tatsächlich in ein sportliches Konzept passen.

Dazu gehört etwa Romain Alessandrini, der für die LA Galaxy spielt, aber auch Bastian Schweinsteiger. Ganz anders als einst Beckham hat Schweinsteiger vor seiner Verletzung im September maßgeblich dazu beigetragen, die bis dato hinterher laufenden Chicago Fire auf Playoff- Niveau zu hieven. Und auch vor der Serie gegen die New York Red Bull, bei der er zur Startelf gehören soll, gab Schweinsteiger sich konzentriert. „Ab jetzt gibt es keine leichten Gegner mehr“, meinte Schweinsteige bei einem Pressetermin in Chicago. „Wir müssen Leistung zeigen.“ Hat das Team letztlich nicht, in der Nacht auf Donnerstag setzte es eine 0:4 Klatsche – trotz der Einwechslung Schweinsteigers.

Allerdings wird der Wettbewerb, der bis in den Dezember hinein reicht, spannend. Bis auf leichte Vorteile für Toronto, die eine Rekordsaison hingelegt haben - gibt es keinen klaren Favoriten – Zeugnis nicht zuletzt für ein allseits gestiegenes Niveau.

Darüber, dass, wie Jürgen Klinsmann während seiner Zeit als US Nationaltrainer offen beklagte, das Niveau der MLS international weiterhin zweitklassig ist, kann das freilich nicht hinweg täuschen. Deshalb schalten auch in den USA noch immer mehr Fans die englische Premier League ein, als die MLS; und deshalb müssen auch amerikanische Spieler, die sich international messen wollen, auch immer noch nach Europa und Südamerika gehen.

Doch der Fußball hat sich in den USA fest etabliert. Und daran wird auch das WM-Aus langfristig nichts ändern. „Der Fußball-Sport in diesem Land ist auf dem höchsten Punkt seiner Geschichte“, sagte der scheidende Nationaltrainer Bruce Arena. Das WM –Aus sei da sicher ein Rückschlag. Doch die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre, vermag dieser Rückschlag nicht wieder auszuradieren.