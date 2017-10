 MLS-Playoffs: Ein Schweinsteiger macht noch keinen Sommer

Bastian Schweinsteiger Mit den Chicago Fire ist der Ex-Nationalspieler direkt ausgeschieden. Dennoch war es eine erfolgreiche Saison. (Foto: dpa)

New YorkEs war ein Fußballfest, wie es die USA nur selten sehen, dieses letzte Saisonspiel von Atlanta United am vergangenen Sonntag. 71.000 Zuschauer waren in das Mercedes Benz Stadion in der Downtown der wirtschaftlich boomenden Südstaaten-Metropole gekommen, um ihre Mannschaft gegen Toronto, das Top-Team der Saison, zu begleiten und mit einem Trommelwirbel in die Playoffs zu schicken.

So ausgelassen war die Stimmung, dass Torontos Stürmer Sebastian Giovinco sich nach dem Abpfiff ein Bier von einem Fan reichen ließ und auf die vorzügliche Party anstieß, die Atlanta hier den beiden Teams bereitet hatte. Die einzige Erinnerung daran, dass der amerikanische Fußball erst Tage zuvor seine dunkelsten Stunden durchlebt hatte, waren die Pfiffe, welche sich die Nationalspieler Jozy Altidore und Michael Bradley gelegentlich einfingen.

Diese Szenen machten Hoffnung für die kommenden Wochen, wenn das Turnier um die Meisterschaft in der Profiliga MLS in die KO-Runde. So bedrückt war im amerikanischen Fußball die Stimmung nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der WM Qualifikation gegen Trinidad und Tobago, dass man bereits das Schlimmste befürchtet hatte.

Doch anstatt sich abzuwenden, suchen die Fans, wie gerade die euphorisierte Anhängerschaft des Durchstarters Atlanta, Trost in einem nationalen Wettbewerb, der von Jahr zu mitreißender und größer wird. „Ich glaube die MLS Fans lassen sich von der Nationalmannschaft nicht den Spaß verderben“, sagt Dan Corless, Hobbyfußballer in New York und MLS-Fan der ersten Stunde. „Die Leute können das sehr gut trennen.“

So freuen sich die MLS Anhänger auf „die spannendsten Playoffs seit langer Zeit“, wie Corless sagt. Vergessen ist, dass nach der Niederlage gegen Trinidad und Tobago von der „größten Blamage in der Geschichte des US-Sports gesprochen wurde“, wie die Zeitung USA Today schrieb und Kommentatoren wie der ehemalige Nationalspieler Taylor Twellmann von einer „Stunde Null“ sprachen.

Viel eher scheint sich zu bestätigen, was Verbandspräsident Sunil Gulata nach dem WM-Aus sagte, dass nämlich „eigentlich die Strukturen im US-Fußball ganz gesund sind.“ Die Liga, die 1994 als Voraussetzung für den Zuschlag für die WM gegründet wurde, wächst stetig weiter und holt Schritt für Schritt mit den anderen großen Sportligen des Landes auf. So hatte die MLS in der vergangenen Saison hinter Football und Baseball die drittgrößte durchschnittlich die meisten Zuschauer pro Spiel – noch vor dem Profi-Basketball.