„Wir haben zu funktionieren“

Für Dortmund entschieden hat nach dem Anschlag wohl BVB-Chef Hans-Joachim Watzke. Er sah noch am gleichen Tag eine umgehende Neuansetzung des Spiels als richtiges Zeichen. „Das Wichtigste ist, dass die Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung auf dem Prüfstand steht und die müssen wir stärken. Da leistet die Mannschaft einen weltweit beachteten Beitrag“, erklärte er am nächsten Tag dem Bezahlsender Sky kurz vor dem Anpfiff.

Auch die Politik war für eine schnelle Neuansetzung. Der eigens nach Dortmund gereiste Innenminister Thomas de Maizière sagte gegenüber Sky: „Wir wollen das solche Spiele stattfinden, wir wollen dem Terror nicht weichen.“ In einem Telefonat mit BVB-Macher Watzke wünschte auch Kanzlerin Angela Merkel der Mannschaft, den Trainern und Fans alles Gute – und verurteilte den Anschlag als „widerwärtige Tat“.

Was bleibt zu klären nach den dramatischen und lebensbedrohenden Dienstag-Ereignissen? Gibt es möglicherweise Konfliktpotenzial zwischen Tuchel und den BVB-Bossen Reinhard Rauball und Hans-Joachim Watzke ob mangelnder Abstimmung zwischen den Beteiligten zum neuen Spieltermin? Dieses denkbare Thema wurde am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem ersten Bundesligaspiel nach dem Attentat nicht angesprochen. Doch die Frage, ob Rauball und Watzke über die Neuansetzung entschieden haben, ohne vorher mit der Mannschaft und dem Trainer zu sprechen, sollten die beiden schnell beantworten.

Tuchel und seinen Profis ist klar, dass es im Fußball vor allem um Kommerz und um Dauerunterhaltung für Millionen geht. Da bleibt für menschliche Aspekte fast nichts übrig: „Wir haben zu funktionieren“, stellte der Coach nüchtern fest. Eine Vorstellung davon, wie lange die psychische Belastung des Attentats nachwirkt, hat der BVB-Mann angesichts der „absoluten Ausnahmesituation“ nicht: „Ich denke nicht, dass es dafür ein Rezept oder eine Zeitschiene gibt.“

Für Tuchel und die BVB-Verantwortlichen tut sich nun eine Herausforderung auf, die alle massiv in Anspruch nehmen wird. Ein Experte „für solche Extremsituationen“ (Tuchel) wird hinzugezogen. Und der Alltag soll helfen, denn Tuchel habe schnell gemerkt, „dass uns das Training gut tut, dass uns das Training ablenkt“. Und auch das erste Viertelfinale gegen Monaco war „Ablenkung von der Verarbeitung“.

Tuchel will, dass seine Profis den Weg zurück zur Normalität und auch zum Spaß am Fußballspielen finden. „Und mit maximalem Ehrgeiz“ – aber jeder dürfe das auf seine eigene Weise tun. Denn, das hatte der 43-Jährige schon zuvor betont: Fußball besäße keine Wertigkeit, wenn es um Dinge wie Gesundheit, ein friedliches Leben oder selbst um das tägliche Essen gehe. Eines aber möchte Tuchel tun: „Nicht jedes Spiel in den großen Sinnzusammenhang bringen. Dann können wir aufhören.“