Große Pläne und Aufbruchstimmung warten

Ein weiteres Argument ist der Standort Kobe. Die Stadt ist sicherlich nicht so schillernd wie die Megacities Tokio oder Istanbul. Aber mit 1,5 Millionen Einwohnern bietet die gemütliche Provinzmetropole familiären Flair und Weltoffenheit. Dafür sorgt der internationale Hafen und die Geschichte als Standort der ausländischen Chemiekonzerne. Früher gab es hier sogar eine recht große deutsche Gemeinde, nun eine kleine.

Und dann ist da noch natürlich noch der Verein, der von Japans Internetmilliardär Hiroshi Mikitani geleitet wird. Und Mikitani hat große Pläne. Seine Online-Shoppingmall Rakuten wird diesen Sommer für vier Jahre Trikotsponsor vom FC Barcelona. Auch mit Vissel Kobe, bisher die Fahrstuhlmannschaft Japans, geht es bergauf.

Die Saison 2016 schloss der Club zwar nur auf dem siebten Platz ab, was für das einstige Kellerkind schon genug der Freude gewesen wäre. Aber in der zweiten Hälfte war Vissel Kobe die zweitbeste Mannschaft. Die Fans träumen nun davon, dass vielleicht einmal der Sprung an die Spitze gelingt. Wenn Sie diese Aufbruchstimmung nun noch mit ein paar Toren befeuern, steht Ihrem Aufstieg zum Idol nichts mehr entgegen.

Ich hoffe, dass diese Argumente Sie überzeugen, wenn Sie nicht schon überzeugt sind.

In der Hoffnung, Sie bald in Japan spielen zu sehen und nicht mehr am fernen Bosporus, verbleibt

Ihr Martin Kölling

PS: Wenn Sie nach Japan kommen, würde ich mich über ein Treffen mit Ihnen freuen. Für Fragen Ihrerseits stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung.