Offener Brief an Lukas Podolski : Komm nach Japan, Poldi-kun!

von: Martin Kölling Datum: 18.01.2017 09:44 Uhr

Ein Wechsel nach China? Lieber Lukas Podolski, kommen Sie vom Bosporus doch lieber nach Japan! Es gibt so viele Gründe für das Land der aufgehenden Sonne – auch sportlich. Ein offener Brief an einen Weltmeister.